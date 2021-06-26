Зеленський збирається з візитом у Німеччину, а на саміт ЄС хочуть запросити Путіна – політичні підсумки тижня

Фото: колаж "Сегодня"

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса, а канцлер Німеччини запросила українського лідера в ФРН.

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Сайт "Сегодня" зібрав головні політичні події тижня, що минає.

Новий прес-секретар Зеленського

В Україні до кінця тижня можуть призначити нового прес-секретаря Володимира Зеленського.

В ОПУ вибирають серед двох кандидатів – між колишнім журналістом, менеджером з комунікацій Олександром Бондаренко і ведучим телеканалу "Україна 24" Сергієм Никифоровим.

Розмова Меркель і Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вона запросила Зеленського в Берлін, щоб обговорити ряд питань двосторонніх відносин України і Німеччини і процес мирного врегулювання на Донбасі.

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Український президент підтвердив запрошення Ангелі Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої країни. Канцлер Німеччини запросила главу української держави здійснити найближчим часом візит до Берліна для обговорення. Візит відбудеться 12 липня.

Санкції проти Фірташа і Фукса

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції стосовно українських бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа. Санкції будуть діяти як мінімум три роки. Указ вступає в силу з 24 червня, а проконтролювати його виконання повинен секретар РНБО Олексій Данилов.

Також обмеження ввели проти десятків російських банків, "банків" т.зв. "ЛНР" і "ДНР", інших фінансових організацій і трьох фізичних осіб. Крім того Зеленський ввів санкції проти близьких до російського президента Володимира Путіна мільярдерів і чиновників.

Візит Зурабішвілі в Україну

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі приїхала в Україну. Глава української держави зустрів її біля Маріїнського палацу, після чого вони вирушили на переговори. Український лідер підняв важливе питання, що незаслужено упускається з виду, – звільнення українських моряків, яких затримали в Грузії в минулому році.

Тищенко затримав виліт літака

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко затримав виліт літака на Закарпатті, поки записував відео на телефон прямо на злітно-посадковій смузі. Крім того, нардеп приїхав до літака не з усіма пасажирами, а на автомобілі Держприкордонслужби.

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"Ми зараз летимо в Ужгород саме тим літаком, який ще недавно відкривали. Друзі, закарпатці, хочу вам сказати – не бійтеся нічого, ми будемо захищати ваші права. Ми будемо робити все, як обіцяли, як обіцяв наш президент. Так йде опір, олігархи думають, що у них багато грошей і що можуть нас перемогти. Але на нашому боці правда", – сказав Тищенко.

Стаття Путіна для Die Zeit

Президент Росії Володимир Путін в статті німецького видання Die Zeit натякнув, що у Радянського Союзу намагаються відібрати статус визволителів Європи від нацистів, а також поскаржився на розширення НАТО аж до кордонів сучасної РФ. Пригадав і Україну з Януковичем.

Путін заявив, що Червона армія врятувала від поневолення Європу і світ: "І хто б не намагався зараз переписати сторінки минулого – правда в тому, що радянський солдат прийшов на землю Німеччини не мстити німцям, а з благородною, великою місією визволителя".

Саміт ЄС з Путіним

Після женевського саміту США – Росія лідери Німеччини і Франції вирішили запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт лідерів Євросоюзу. Автором даної ініціативи виступила німецький канцлер Ангела Меркель, але президент Франції Еммануель Макрон її підтримав.

Міністерство закордонних справ України проведе розмови з послами Німеччини та Франції.

Інтерв'ю Зеленського

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Президент Володимир Зеленський розповів, які у нього плани на майбутній візит в США , Що думає про зустріч Байдена з Путіним в Женеві, якою була остання розмова з Лукашенком, і навіть не виключив варіант зі стіною на Донбасі.

Наприклад, він вважає, що де-юре Україна парламентсько-президентська республіка, але де-факто – президентсько-парламентська.