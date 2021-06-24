Зеленський ввів санкції проти десятків російських банків: список

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 18 червня про введення санкцій проти десятків російських банків, "банків" т.зв. "ЛНР" і "ДНР", інших фінансових організацій і трьох фізичних осіб. Обмежувальні заходи введені строком на три роки. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу глави держави.
До "чорного списку" серед іншого потрапили:
- "Банк Москви";
- "Газпром банк";
- банк "Росія";
- платіжна організація міжнародної платіжної системи "Колібрі", якою керує "Сбербанк";
- "Банк ВТБ";
- "Сбербанк Росії";
- "банки" в т.зв. "ДНР" і "ЛНР".
Повний список банків та фінустанов РФ, які потрапили під санкції, можна побачити за цим посиланням:
Прикріплений файл:
Також під санкції потрапили три людини:
- Олександр Васильович Анненков – засновник АТ "Севастопольський морський банк";
- Лідія Василівна Анненкова – засновниця того ж "Севастопольського морського банку";
- Роман Сергійович Святий – судовий пристав-виконавець так званого Управління Федеральної служби судових приставів у Криму.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 18 червня на засіданні РНБО було прийнято рішення про введення санкцій проти Фірташа і Фукса.
Крім того, Україна ввела санкції проти хакерів через вірус Petya. У "чорний список" потрапили юридичні та фізичні особи, відповідальні за розробку і підтримку вірусу, який у 2017 році вразив десятки країн.