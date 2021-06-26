Зеленский собирается с визитом в Германию, а на саммит ЕС хотят пригласить Путина – политические итоги недели

Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО касательно санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, а канцлер Германии пригласила украинского лидера в ФРГ.

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Сайт "Сегодня" собрал главные политические события уходящей недели.

Новый пресс-секретарь Зеленского

В Украине до конца недели могут назначить нового пресс-секретаря Владимира Зеленского.

В ОПУ выбирают среди двух кандидатов – между бывшим журналистом, менеджером по коммуникациям Александром Бондаренко и ведущим телеканала "Украина 24" Сергеем Никифоровым.

Разговор Меркель и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Она пригласила Зеленского в Берлин, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесс мирного урегулирования на Донбассе.

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Украинский президент подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашей страны. Канцлер Германии пригласила главу украинского государства осуществить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения. Визит состоится 12 июля.

Санкции против Фирташа и Фукса

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении украинских бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. Санкции будут действовать как минимум три года. Указ вступает в силу с 24 июня, а проконтролировать его выполнение должен секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также ограничения ввели против десятков российских банков, "банков" т.н. "ЛНР" и "ДНР", других финансовых организаций и трех физических лиц. Кроме того Зеленский ввел санкции против близких к российскому президента Владимиру Путину миллиардеров и чиновников.

Визит Зурабишвили в Украину

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приехала в Украину. Глава украинского государства встретил ее у Мариинского дворца, после чего они отправились на переговоры. Украинский лидер поднял важный вопрос, незаслуженно упускаемый из виду, – освобождение украинских моряков, которых задержали в Грузии в прошлом году.

Тищенко задержал вылет самолета

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко задержал вылет самолета на Закарпатье, пока записывал видео на телефон прямо на взлетно-посадочной полосе. Кроме того, нардеп приехал к самолету не со всеми пассажирами, а на автомобиле Госпогранслужбы.

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"Мы сейчас летим в Ужгород именно тем самолетом, который еще недавно открывали. Друзья, закарпатцы, хочу вам сказать – не бойтесь ничего, мы будем защищать ваши права. Мы будем делать все, как обещали, как обещал наш президент. Да идет сопротивление, олигархи думают, что у них много денег и что могут нас одолеть. Но на нашей стороне правда", – сказал Тищенко.

Статья Путина для Die Zeit

Президент России Владимир Путин в статье немецкому изданию Die Zeit намекнул, что у Советского Союза пытаются отобрать статус освободителей Европы от нацистов, а также пожаловался на расширение НАТО вплоть до границ современной РФ. Припомнил и Украину с Януковичем.

Путин заявил, что Красная армия спасла от порабощения Европу и мир: "И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого – правда в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя".

Саммит ЕС с Путиным

После женевского саммита США – Россия лидеры Германии и Франции решили пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит лидеров Евросоюза.Автором данной инициативы выступила немецкий канцлер Ангела Меркель, но президент Франции Эммануэль Макрон ее поддержал.

Министерство иностранных дел Украины проведет разговоры с послами Германии и Франции.

Интервью Зеленского

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Президент Владимир Зеленский рассказал, какие у него планы на будущий визит в США, что думает о встрече Байдена с Путиным в Женеве, каким был последний разговор с Лукашенко, и даже не исключил вариант со стеной на Донбассе.

Например, он считает, что де-юре Украина парламентско-президентская республика, но де-факто – президентско-парламентская.