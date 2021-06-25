Саміт ЄС з Путіним. Україна вимагатиме пояснень від Франції та Німеччини

Глава МЗС України Кулеба повідомив, що послів Франції та Німеччини викличуть на розмову через ініціативу провести саміт Росія-ЄС

Меркель та Макрон підготували Путіну дуже щедрий подарунок, який поверне Росію з міжнародної ізоляції. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ України проведе розмови з послами Німеччини та Франції через ініціативу Берліна і Парижа провести саміт з президентом Росії Володимиром Путіним.

Реклама

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Переконаний, що коли близькі до тебе, дружні країни роблять те, що грубо порушує твої національні інтереси, то ти повинен бути з ними відвертим і так само жорстко свої національні інтереси захищати. Тому сьогодні ми поспілкуємося з послами Німеччини, Франції", – заявив міністр.

За його словами, Київ буде детально розбиратися, що стоїть за цією ініціативою, чому саме зараз, які наміри має Берлін і Париж і як це співвідноситься з санкцій політикою проти Росії і їх роллю посередників в нормандському форматі.

Читайте також: Хто є хто. Реакція лідерів ЄС на пропозицію про саміт з Путіним

Реклама

Раніше повідомлялося, що після женевського саміту США – Росія лідери Німеччини і Франції Ангела Меркель і Еммануель Макрон вирішили запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт лідерів Євросоюзу.

Однак на саміті лідери ЄС не підтримали цю ідею Франції та Німеччини. Ангела Меркель заявила, що переговорів на рівні лідерів не буде, але будуть шукати інші формати з Росією.

ЄС також виступив з заявою Донбасом і нових санкцій проти Росії.