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Кулеба попередив Євросоюз – саміт з Росією дуже небезпечний

24 червня 2021 12:31

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Саміти між ЄС і Росією були заморожені у 2014 році через російську агресію проти України

Дмитро Кулеба. Міністр закордонних справ попереджає

Дмитро Кулеба. Міністр закордонних справ попереджає / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що саміт ЄС – Росія може спровокувати послаблення тиску на Москву і пом'якшення покарання за агресію проти України. Про це він сказав на брифінгу в Брюсселі після зустрічі з представниками Євросоюзу, передає РБК-Україна.

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Він пояснив колегам в Євросоюзі, що немає підстав для поновлення діалогу такого рівня з Росією. Також міністр нагадав, що саміти між ЄС і Росією були заморожені у 2014 році через російську агресію проти України.

"Ініціатива відновити саміт з Росією без прогресу з російської сторони буде небезпечним відхиленням від політики санкцій ЄС. Це може тільки підірвати політику невизнання і ефективність режиму санкцій і, що ще небезпечніше, відбити бажання у Росії імплементувати Мінські угоди", – сказав Кулеба.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні лідери Німеччини і Франції вирішили запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт Євросоюзу. Макрон і Меркель запропонували Брюсселю відновити європейсько-російські саміти, які скасували після окупації Криму у 2014 році.

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Нагадаємо, нещодавно відбувся саміт НАТО. Лідери Альянсу заявили, що рішення про майбутнє членство України у військовому блоці в силі, але нагадали Києву про "домашнє завдання".

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