Чого чекати Україні від зустрічі Зеленського і Меркель

Канцлер Німеччини запросила українського президента до Берліна. Експерти кажуть – для нас це хороший знак

12 липня президент України Володимир Зеленський зустрінеться в Берліні з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сайт "Сьогодні" з'ясував, про що говоритимуть глави держав і яких результатів переговорів може чекати наша країна.

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У вівторок, 22 червня, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ангелою Меркель. Як повідомила пресслужба офісу президента, співрозмовники в День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні відзначили важливість історичної відповідальності за злочини нацизму і збереження пам'яті про людські жертви.

Під час бесіди канцлер Німеччини запросила Зеленського до Берліна, щоб обговорити низку питань двосторонніх відносин України і Німеччини і процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Основні теми – "Північний потік – 2" і військова допомога

На думку українських політологів, глави держав обговорять:

питання будівництва і запуску проєкту "Північний потік – 2" і пов'язані з ним фінансові втрати України;

участь України в Німецькій стратегії водневої енергетики;

питання врегулювання конфлікту на Донбасі;

військову допомогу Україні.

Реклама Однією з основних тем переговорів Зеленського і Меркель можуть стати грошові компенсації для України за будівництво "Північного потоку – 2", основним замовником якого є Німеччина. / Фото: president.gov.ua

На думку політолога, керівника Центру політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, однією з головних тем розмови буде будівництво "Північного потоку – 2". Головний геополітичний інтерес від цього проєкту у Росії, але Німеччина є основним замовником. Через "Північний потік – 2" Росія зможе постачати газ до Європи, обмеживши транзит через Україну, що дуже сильно б'є по наших економічних і політичних інтересах. Фесенко вважає, що Зеленський обговорювати з Меркель розмір компенсації, який в такому випадку зможе отримати Україна.

"Зараз української делегації необхідно підготувати конкретні варіанти свого бачення розв'язання проблеми, а не чекати пропозицій від Німеччини", – зазначає Фесенко.

Політолог, магістр державного управління Володимир Воля вважає, що під час обговорення "Північного потоку – 2" Зеленський зможе порушити питання про участь України в стратегії розвитку водневої енергетики Німеччини. Він навіть може запропонувати свою участь в цьому проєкті.

"Якщо "Північний потік – 2" запрацює, Україна втрачає частину транзиту. Нам потрібні гарантії від Німеччини, що ми отримаємо якусь компенсацію. А участь у водневій стратегії Німеччини дала б Україні серйозний дохід", – говорить Володимир.

Газопровід "Північний потік – 2", фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Зброї Німеччина не дасть, але в допомозі не відмовить

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Ще одна важлива тема переговорів з Меркель – активізація переговорів щодо Донбасу і реанімація "нормандського формату".

"Зеленський проситиме, щоб Німеччина сприяла виведенню "Мінська" з глухого кута. Однак ситуація навряд чи швидко поліпшиться, оскільки питання блокує Росія і чекає зміни політичного лідера Німеччини", – говорить Фесенко.

А Воля вважає, що було б правильно, якби Зеленський поїхав до Меркель вже з альтернативним до Мінських угод комплексом заходів, прийнятним, в тому числі, для Росії. Це допомогло б зрушити процес, що буксує, з мертвої точки.

Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

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І є ще тема військової допомоги. Тут експерти однозначні: зброї Україні Німеччина не дасть.

"Єдине, на що може розраховувати Україна в цьому питанні, – це постачання медикаментів або медичного обладнання для поранених на Донбасі. Німеччина, яка є посередником в "нормандському процесі" і виступає за мирне вирішення конфлікту в Україні, зброї нам не дасть, але може забезпечити саперним обладнанням для розмінування", – говорить Володимир.

Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

Чому переговори з Німеччиною важливі для України

На думку політологів, переговори Зеленського і Меркель можуть бути успішними в питанні отримання гарантій, що стосуються інтересів України, в ключі будівництва "Північного потоку – 2". Ці гарантії – ключовий інтерес України. Саме тому зустріч президента України і канцлера Німеччини вкрай важлива для нашої країни.

Як зазначає Володимир Фесенко, візит до Німеччини також слід розглядати в контексті подальшої зустрічі Зеленського з президентом США Джо Байденом, яка може відбутися наприкінці липня. Своєю чергою директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов звертає увагу на те, що 15 липня Меркель їде до Вашингтона на зустріч з Байденом.

"Запрошення Зеленського Меркель – це хороший сигнал для України. Їхня зустріч стане координацією спільних позицій перед переговорами з Байденом. А значить, як і вимагав Зеленський, про Україну говоритимуть лише за участю України", – підсумував Карасьов.

Джо Байден і Ангела Меркель. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, 16 червня на віллі La Grange в швейцарській Женеві відбулася зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена. Переговори тривали понад три години і в результаті, як і прогнозували "Сьогодні", світові лідери не підписали жодних домовленостей і не дійшли угод з глобальних питань.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що, за словами Джо Байдена, російський лідер Володимир Путін не прагне до нової холодної війни.

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