Саакашвілі: Зеленський на зустрічі з президентом Грузії порушив одне важливе питання

"Жодна країна, яка поважає себе, не може допускати такого свавілля стосовно своїх власних громадян", – каже головний реформатор України

Володимир Зеленський під час вчорашньої зустрічі з грузинською президенткою Саломе Зурабішвілі порушив важливе питання, незаслужено випущене з уваги, – звільнення українських моряків, яких затримали в Грузії минулого року.

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Про це заявив у Facebook глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі.

Моряки вже протягом багатьох місяців абсолютно безпідставно сидять у грузинській в'язниці тільки тому, що опинилися на одному судні зі співробітником державної охорони Саакашвілі за часів його президентства.

За його словами, вони здійснювали право мирного проходу біля грузинських берегів, що повністю відповідало грузинському законодавству і міжнародному праву.

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"Президент Зеленський обговорив з формальним президентом Грузії Зурабішвілі питання звільнення незаконно затриманих у Грузії українських моряків... Зеленський зажадав їхнього негайного звільнення. Сподіваюся, це скоро дасть свої результати, бо жодна країна, яка себе поважає, не може допускати такого свавілля стосовно своїх власних громадян, не кажучи про те, що чинна грузинська влада поводиться, як сомалійські пірати. Дякую президенту Зеленському, що не залишає у біді українських громадян", – написав Саакашвілі.

Нагадаємо, грузинські прикордонники в листопаді 2020 року затримали яхту, яка прямувала до Туреччини вздовж берегів Грузії. На борту перебували громадяни України Володимир Дяченко та Юрій Хомич. Власником яхти виявився громадянин Грузії Михайло Батурин, який раніше працював в охороні Саакашвілі. Моряків звинуватили в незаконному перетині кордону Грузії і відправили під арешт.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Саломе Зурабішвілі під час візиту до Києва заявила про нормалізацію відносин з Україною після скандалу через Саакашвілі. У 2020 році відносини між країнами зіпсувалися після призначення Саакашвілі у Виконком реформ при президентові України.