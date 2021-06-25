Плани на зустріч з Байденом і підстава від Лукашенка: головне з інтерв'ю Зеленського

Президент Володимир Зеленський розповів, які у нього плани на майбутній візит у США, що думає про зустріч Байдена з Путіним у Женеві, якою була остання розмова з Лукашенком і навіть не виключив варіант зі стіною на Донбасі.

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Пропонуємо вашій увазі головні тези з нового інтерв'ю глави держави для ТСН.

Зеленський дає інтерв'ю. Фото: president.gov.ua

Виявляється, у нас президентсько-парламентська республіка?

Він вважає, що де-юре Україна парламентсько-президентська республіка, але де-факто – президентсько-парламентська.

"Де-юре у президента немає всіх повноважень, щоб відповідати, нести за все відповідальність, а де-факто – українці обирають собі лідера-президента і, незважаючи ні на що, хочуть, щоб президент ніс за все відповідальність. Де-юре у парламенті приймається достатньо нових законопроєктів, нових реформ, і є монобольшість... А де-факто у опозиційних депутатів є, на жаль, бюрократична можливість (регламент), щоб той чи інший закон проходив тисячі правок".

Про зустріч Байдена з Путіним

Зеленський вважає, що обидва президенти не отримали висновки і відповіді на всі питання щодо України: і врегулювання на Донбасі, і ПДЧ для вступу в НАТО обговорили лише побіжно.

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Байден зустрівся з Путіним у Женеві. Фото: REUTERS / Denis Balibouse / Pool

"Я думаю, що вони повинні були підняти ці питання. І піднімала американська сторона, упевнений, питання Донбасу і підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності. Що стосується НАТО, впевнений, що обговорили ... Я вважаю позитивним, що вони зустрілися. Позитивно і точно, що ніхто нікому не передавав Україну".

Про що буде говорити з Байденом під час візиту у США

Насамперед президент спростував фейк, що нібито США знову заморозили військову допомогу для України, а з Байденом буде обговорювати навіть збільшення військових поставок.

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"У нас декілька блоків, які ми повинні обговорити. Безпековий блок, я ще раз підтверджую, що це питання не тільки ПДЧ, а питання наших двосторонніх відносин, оборонного контракту, меморандуму між нашими країнами. Питання "Північного потоку" – я впевнений, що це безпекове питання, я це поєдную. Питання Донбасу і Криму, безпеки на чорноморському, азовському узбережжях, питання українського флоту. Там багато питань. Є й економічне питання".

Про плівки Медведчука

"для мене не новина те, що відбулось. Ми всі про це знали. Ми не мали плівок, ніхто не чув їх, але було багато різної інформації від Служби безпеки, розвідки. Ми просто розуміємо, як це відбувалось. Що з терористами, сепаратистами Медведчук торгував, заробляв разом з п'ятим президентом. Ми чудово розуміємо, що українське вугілля, яке через окупацію було захоплено на території тимчасово окупованого Донбасу, купувала Україна через Росію".

Лукашенко "кинув" Зеленського з "вагнерівцями"

Останній раз Зеленський спілкувався з білоруським лідером Олександром Лукашенком під час затримання у Мінську російських бойовиків ПВК "Вагнер".

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"я зателефонував Олександру Григоровичу і сказав, що готовий передати повну інформацію відносно цих людей. Ми розуміли, які там прізвища, ми розуміли, хто вони такі. Він мені сказав телефоном: "Я розумію, так, дорогий Володимиру Олександровичу. Ви ж знаєте, як я до вас ставлюся. Ти ж знаєш, як Білорусь любить Україну. Ти знаєш, що я тебе не підведу. У мене тут зараз не все спокійно. Я розберуся". Я був впевнений, що він передасть нам цих убивць. Але потім сталося те, що сталося, і після цього це була моя остання з ним бесіда".

Зеленський не виключив варіант з "стіною" на Донбасі

На всеукраїнський референдум може бути винесено питання стіни між вільною Україною і ОРДЛО, якщо у Києва не вийде будь-яких альтернативних домовленостей з США, Росією і паралельно у "нормандському формат".

"Стіна – це ж не просто слова. Стіна – в усіх відносинах, комунікаціях. Що робити з людьми, які там за нас – не платити пенсію? Що робити з підприємствами Донбасу – не постачати їм воду? Тоді не буде отримувати воду Маріуполь. Стіна – це повне розірвання відносин у тому чи іншому вигляді. Я вважаю, що цей план може бути, але рішення про запуск цього плану має ухвалювати народ України".

Як повідомляли новини "Сьогодні", також Володимир Зеленський розповідав, чи піде на другий президентський термін.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією