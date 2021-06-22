Європа підтримала Майдан – з цього все почалося: головні тези нової статті Путіна

Президент Росії Володимир Путін у статті для німецького видання Die Zeit натякнув, що у Радянського Союзу намагаються відібрати статус визволителів Європи від нацистів, а також поскаржився на розширення НАТО аж до кордонів сучасної РФ. Пригадав і Україну з Януковичем.
Текст статті опублікувано на сайті Кремля.
Путін-окупант про радянських солдатів-визволителів
Червона армія врятувала від поневолення Європу і світ: "І хто б не намагався зараз переписати сторінки минулого – правда у тому, що радянський солдат прийшов на землю Німеччини не мстити німцям, а з благородною, великою місією визволителя".
Після жахів війни народи Європи все ж змогли відновити взаємну довіру і повагу, взяли курс на інтеграцію: "І хочу особливо підкреслити, що для становлення такої Європи колосальну роль зіграло історичне примирення нашого народу і німців, які жили як на сході, так і на заході сучасної об'єднаної Німеччини".
Газова "угода століття" Москви і Берліна
"У 1970 році між СРСР і ФРН була укладена "угода століття" – про довгострокові поставки природного газу в Європу, що заклала фундамент конструктивної взаємозалежності, що стала початком багатьох наступних грандіозних проєктів, у тому числі будівництва газопроводу "Північний потік".
Путін поскаржився на НАТО
- Рух блоку на схід став основною причиною стрімкого зростання взаємної недовіри в Європі.
- З 1999 року було ще п'ять хвиль розширення НАТО. До організації увійшли 14 нових країн, включаючи республіки колишнього Радянського Союзу, що фактично поховало надії на континент без розділових ліній.
- Зараз вся система європейської безпеки сильно деградувала. Наростає напруженість, реальними стають ризики нової гонки озброєнь.
- Ми відкриті до чесної творчої взаємодії. Це підтверджує наша ідея створення єдиного простору співробітництва та безпеки від Атлантики до Тихого океану.
- Росія виступає за відновлення всеосяжного партнерства з Європою.
- Світ динамічно розвивається, стикається з новими викликами і загрозами. І ми просто не можемо дозволити собі тягнути за собою вантаж минулих непорозумінь, образ, конфліктів і помилок.
Путін незадоволений, що Європа підтримала Україну
"Європа активно підтримала "антиконституційний збройний переворот" в Україні. З цього все і почалося. Навіщо потрібно було це робити? Тоді чинний президент Янукович вже погодився з усіма вимогами опозиції. Навіщо США організували "переворот", а країни Європи – безвольно його підтримали, спровокувавши розкол в самій Україні і "вихід" Криму з її складу?".
Нагадаємо, нещодавно Путін говорив, чому боїться вступу України в НАТО. Президент Росії допускає, що Україна дійсно може вступити в Альянс, і в цьому нічого смішного немає.
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