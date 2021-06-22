Європа підтримала Майдан – з цього все почалося: головні тези нової статті Путіна

Господар Кремля розповів про початок Другої світової війни для Радянського Союзу, угоду століття з Німеччиною і поскаржився на НАТО

Президент Росії Володимир Путін у статті для німецького видання Die Zeit натякнув, що у Радянського Союзу намагаються відібрати статус визволителів Європи від нацистів, а також поскаржився на розширення НАТО аж до кордонів сучасної РФ. Пригадав і Україну з Януковичем.

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Текст статті опублікувано на сайті Кремля.

Путін-окупант про радянських солдатів-визволителів

Червона армія врятувала від поневолення Європу і світ: "І хто б не намагався зараз переписати сторінки минулого – правда у тому, що радянський солдат прийшов на землю Німеччини не мстити німцям, а з благородною, великою місією визволителя".

Після жахів війни народи Європи все ж змогли відновити взаємну довіру і повагу, взяли курс на інтеграцію: "І хочу особливо підкреслити, що для становлення такої Європи колосальну роль зіграло історичне примирення нашого народу і німців, які жили як на сході, так і на заході сучасної об'єднаної Німеччини".

Газова "угода століття" Москви і Берліна

"У 1970 році між СРСР і ФРН була укладена "угода століття" – про довгострокові поставки природного газу в Європу, що заклала фундамент конструктивної взаємозалежності, що стала початком багатьох наступних грандіозних проєктів, у тому числі будівництва газопроводу "Північний потік".

Путін поскаржився на НАТО

Рух блоку на схід став основною причиною стрімкого зростання взаємної недовіри в Європі.

З 1999 року було ще п'ять хвиль розширення НАТО. До організації увійшли 14 нових країн, включаючи республіки колишнього Радянського Союзу, що фактично поховало надії на континент без розділових ліній.

Зараз вся система європейської безпеки сильно деградувала. Наростає напруженість, реальними стають ризики нової гонки озброєнь.

Ми відкриті до чесної творчої взаємодії. Це підтверджує наша ідея створення єдиного простору співробітництва та безпеки від Атлантики до Тихого океану.

Росія виступає за відновлення всеосяжного партнерства з Європою.

Світ динамічно розвивається, стикається з новими викликами і загрозами. І ми просто не можемо дозволити собі тягнути за собою вантаж минулих непорозумінь, образ, конфліктів і помилок.

Путін незадоволений, що Європа підтримала Україну

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"Європа активно підтримала "антиконституційний збройний переворот" в Україні. З цього все і почалося. Навіщо потрібно було це робити? Тоді чинний президент Янукович вже погодився з усіма вимогами опозиції. Навіщо США організували "переворот", а країни Європи – безвольно його підтримали, спровокувавши розкол в самій Україні і "вихід" Криму з її складу?".

Нагадаємо, нещодавно Путін говорив, чому боїться вступу України в НАТО. Президент Росії допускає, що Україна дійсно може вступити в Альянс, і в цьому нічого смішного немає.

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Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо