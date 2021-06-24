Без грошей і медалей. Зеленський підписав санкції проти Фірташа і Фукса

Бізнесменам загрожує блокування активів, заборона на користування надрами, вони не зможуть вивести гроші з країни і будуть позбавлені всіх державних нагород

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції стосовно українських бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа.

Реклама

Про це йдеться в указі №266/2021, опублікованому Офісом президента.

Читайте також: Фірташ і Фукс потрапили під санкції. Список компаній

Згідно з документом, Фірташу і Фуксу загрожують:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій;

повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України;

запобігання виведення капіталів за межі країни;

зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на видобуток корисних копалин;

заборона приватизації та/або оренди державного майна через іноземних громадян або осіб, які прямо або побічно ними контролюються чи діють в їхніх інтересах;

повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів;

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на інвестування в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території такої держави;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення або вивезення з України валюти й обмеження видачі готівки за платіжними картками, оформлених на іноземних громадян;

заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності;

позбавлення державних нагород України, інших відзнак;

інші санкції будуть відповідати принципам їхнього застосування, встановленим законом "Про санкції".

Санкції діятимуть як мінімум три роки. Указ набуває чинності з 24 червня, а проконтролювати його виконання має секретар РНБО Олексій Данілов.

Реклама

18 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оголосив про введення санкцій проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Останній вже оголосив про готовність судитися з державою.

А у Фірташа заявили, що всі звинувачення заперечують, але не змогли їх оскаржити, оскільки не були повідомлені заздалегідь.