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Без грошей і медалей. Зеленський підписав санкції проти Фірташа і Фукса

24 червня 2021 17:19

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Бізнесменам загрожує блокування активів, заборона на користування надрами, вони не зможуть вивести гроші з країни і будуть позбавлені всіх державних нагород

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції стосовно українських бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа.

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Про це йдеться в указі №266/2021, опублікованому Офісом президента.

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Згідно з документом, Фірташу і Фуксу загрожують:

  • блокування активів;
  • обмеження торговельних операцій;
  • повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України;
  • запобігання виведення капіталів за межі країни;
  • зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
  • анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на видобуток корисних копалин;
  • заборона приватизації та/або оренди державного майна через іноземних громадян або осіб, які прямо або побічно ними контролюються чи діють в їхніх інтересах;
  • повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів;
  • заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на інвестування в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території такої держави;
  • припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення або вивезення з України валюти й обмеження видачі готівки за платіжними картками, оформлених на іноземних громадян;
  • заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності;
  • позбавлення державних нагород України, інших відзнак;
  • інші санкції будуть відповідати принципам їхнього застосування, встановленим законом "Про санкції".

Санкції діятимуть як мінімум три роки. Указ набуває чинності з 24 червня, а проконтролювати його виконання має секретар РНБО Олексій Данілов.

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18 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оголосив про введення санкцій проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Останній вже оголосив про готовність судитися з державою.

А у Фірташа заявили, що всі звинувачення заперечують, але не змогли їх оскаржити, оскільки не були повідомлені заздалегідь.

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