Меркель запросила Зеленського в Берлін

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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Про це повідомляє прес-служба ОПУ.

Співрозмовники в День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні відзначили важливість історичної відповідальності за злочини нацизму та збереження пам’яті про людські жертви.

"Наша розмова відбувається в особливу дату. Світ має зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися", – зазначив президент України.

Меркель запрсила Зеленського до Берліна, щоб обговорити низки питань двосторонніх відносин України та Німеччини та процесу мирного врегулювання на Донбасі.

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Крім того, український президент підтвердив запрошення Ангелі Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності нашої країни.

Зі свого боку Федеральний канцлер запросила клаву Української держави здійснити найближчим часом візит до Берліна для обговорення

Раніше Меркель заявила, що злочини, пов'язані з нападом нацистської Німеччини на Радянський Союз 22 червня 1941 року, є для німців "приводом для сорому".