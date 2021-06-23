"Слуга народу" Тищенко затримав виліт літака, поки записував "відосік" (відео)

Мало того, що нардепа привезли прямо до літака окремо від усіх пасажирів на автомобілі прикордонників, так він ще і затримав усіх

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко затримав виліт літака на Закарпаття, поки записував відео на телефон прямо на злітно-посадковій смузі.

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Він опублікував у Telegram відеозвернення до жителів Закарпаття.

"Ми зараз летимо в Ужгород саме тим літаком, який ще недавно відкривали. Друзі, закарпатці, хочу вам сказати – не бійтеся нічого, ми будемо захищати ваші права. Ми будемо робити все, як обіцяли, як обіцяв наш президент. Так, йде опір, олігархи думають, що у них багато грошей і що можуть нас перемогти. Але на нашому боці правда", – сказав Тищенко.

Але як стало відомо Укрінформу, виліт літака з Києва був затриманий через Тищенко, який знімав "відосік" перед відльотом на Закарпаття. Крім того, нардеп приїхав до літака не з усіма пасажирами, а на автомобілі Держприкордонслужби.

"Цікаво, скільки коштує така послуга у прикордонників? І всі можуть її замовити?" – поцікавився журналіст Віталій Глагола, який став свідком цього інциденту.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше нардеп Нестор Шуфрич висміяв Тищенко в Раді. Він пояснив, чому осадив "слугу народу", а в кінці виступу з парламентської трибуни красиво послав Тищенко угорською мовою.