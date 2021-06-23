Прессекретарем Зеленського буде чоловік. Що відомо про кандидатів

На посаду прессекретаря президента Зеленського претендують двоє – Сергій Никифоров та Олександр Бондаренко

На посаду розглядають двох кандидатів / Фото: колаж "Сегодня"

В Україні до кінця тижня можуть призначити нового прессекретаря Володимира Зеленського.

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Про це повідомляє "Бабель".

У ОПУ обирають серед двох кандидатів – між колишнім журналістом, менеджером з комунікацій Олександром Бондаренком та ведучим телеканалу "Україна 24" Сергієм Никифоровим.

Рішення ухвалять упродовж одного-двох днів. Одне з джерел "Бабеля" вважає, що, найімовірніше, посаду отримає Никифоров.

Зазначимо, що раніше в ОПУ обіцяли обрати та представити нового прессекретаря перед Днем журналіста, який відзначається в Україні 6 червня.

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Сергій Никифоров працював на європейському телеканалі Euronews, а пізніше на "Україна 24".

Бондаренко – керівник спецпроєктів в агентстві стратегічних комунікацій RMA. На місцевих виборах 2020 року Бондаренко та його команда супроводжували партію "Голос" у Львові. Раніше працював на "Громадському радіо", вів політичну програму "Точка зору" та працював на Українську службу ВВС.

Раніше ми повідомляли, що глава держави Володимир Зеленський призначив новим заступником глави Офісу президента Андрія Сибігу, а також створив новий структурний підрозділ, який займатиметься питаннями євроінтеграції.