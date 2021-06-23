Зеленський почав переговори із Зурабішвілі: як зустрічали президента Грузії у Києві (відео)

Візит грузинського лідера до Києва два разів відкладався, починаючи з 2019 року

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі почала офіційний візит в Україну. Глава української держави зустрів її біля Маріїнського палацу, після чого вони вирушили на переговори. Відповідне відео опублікував Офіс президента України.

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Грузинського лідера зустріли традиційно – з червоною доріжкою, почесною вартою та оркестром.

Спочатку президенти Грузії і України послухали гімни обох країн, після чого Зурабішвілі вітала почесну варту фразою "Слава Україні!", на що отримала відповідь "Героям слава!". Далі глави держав привітали делегації і пішли на переговори.

Очікується, що їх спільна пресконференція відбудеться о 12:40.

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Нагадаємо, що її візит в Україну вже двічі переносився: спочатку восени 2019 року, а потім у березні 2020-го через пандемію коронавірусу. Відмітимо, що перша зустріч Зеленського і Зурабішвілі відбулася у травні 2019-го. Тоді вона побажала українському президенту успіхів на посту президента.

А у квітні цього року Зеленський провів телефонну розмову з президентом Грузії. Однією з головних тем став вступ в НАТО, оскільки обидві країни ніяк не можуть отримати від Альянсу навіть ПДЧ.