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Зеленский выступил в Раде: пригрозил тем, кто "сдал Крым без боя", и пообещал отправить нардепов на фронт

20 октября, 13:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

Главные тезисы выступления главы государства

Во вторник, 20 октября, президент Владимир Зеленский выступил с обращением к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении дел в Украине.

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В своем выступлении глава государства затронул ключевые темы, которые волнуют украинцев.

Журналисты "Сегодня" собрали главные тезисы выступления президента.

Коронавирус

Донбасс и Крым

Оборона

Экономика

Страна в смартфоне

  • Украина стала первым государством с цифровым паспортом;
  • в 2021 году ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких бумажек;
  • наша цель – 100% государственных услуг в режиме онлайн.

Репутация Украины

  • Фраза "Мир устал от Украины" больше неактуальна;
  • безвизовому режиму Украины и Европы ничего не угрожает;
  • показали, что наша страна успешная и самостоятельная.

Коррупция

Вопросы Зеленского самому себе

Отметим, перед выступлением президента в парламенте зарегистрировались 269 народных депутатов.

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Как известно, ежегодное послание президента Украины – документ, в котором президент поясняет ситуацию в стране на данный момент и формулирует тренды и задачи – для себя и для страны – на будущий год.

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В прошлом году Зеленский обратился с посланием к депутатам 29 августа. Тогда он пригрозил распустить Верховную Раду IX созыва, если депутаты будут "кнопкодавить", прогуливать и нарушать регламент другими способами. Текст и видео прошлогоднего послания Зеленского.

Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

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Верховная Рада Украина Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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