Зеленский выступил в Раде: пригрозил тем, кто "сдал Крым без боя", и пообещал отправить нардепов на фронт

Во вторник, 20 октября, президент Владимир Зеленский выступил с обращением к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении дел в Украине.
В своем выступлении глава государства затронул ключевые темы, которые волнуют украинцев.
Журналисты "Сегодня" собрали главные тезисы выступления президента.
Коронавирус
- Прошли первый этап эпидемии с минимальными потерями;
- восстановили инфраструктуру, необходимую для борьбы с вирусными заболеваниями;
- местные власти саботируют карантинные требования;
- зарплаты медикам повышены на 300%.
Донбасс и Крым
- Мир на Донбассе и деоккупация Крыма – мои ключевые приоритеты;
- разблокировали "нормандский процесс";
- удалось освободить и вернуть домой 136 украинцев (моряков, политзаключенных);
- перемирие длится уже 86-й день подряд;
- на Донбасс отправятся более 100 народных депутатов;
- те, кто без боя отдал Крым, должны понести ответственность;
- дети из Крыма и ОРДЛО могут бесплатно учиться во всех высших учебных заведениях Украины.
Оборона
- В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины;
- мы начинаем строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона.
Экономика
- Правительство провело полный аудит государства и через две недели представит его;
- ликвидировали монополию "Укрспирта" и вывели отрасль из тени;
- легализация казино принесет Украине 5 млрд грн;
- начинаем отопительный сезон с рекордными запасами газа и угля;
- закрыли тысячи нелегальных заправок, благодаря этому официальные АЗС снизили цены на бензин;
- большое строительство не закончится после выборов.
Страна в смартфоне
- Украина стала первым государством с цифровым паспортом;
- в 2021 году ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких бумажек;
- наша цель – 100% государственных услуг в режиме онлайн.
Репутация Украины
- Фраза "Мир устал от Украины" больше неактуальна;
- безвизовому режиму Украины и Европы ничего не угрожает;
- показали, что наша страна успешная и самостоятельная.
Коррупция
- У нас нулевая толерантность к коррупции, но достаточно ли не красть президенту, чтобы другие не крали?
Вопросы Зеленского самому себе
- Думал ли я, когда начинал менять страну, что будет так сложно? Нет.
- Изменил бы я свое решение год назад, если бы знал об этом? Нет.
- Получится ли у нас изменить Украину? Да.
Отметим, перед выступлением президента в парламенте зарегистрировались 269 народных депутатов.
Как известно, ежегодное послание президента Украины – документ, в котором президент поясняет ситуацию в стране на данный момент и формулирует тренды и задачи – для себя и для страны – на будущий год.
В прошлом году Зеленский обратился с посланием к депутатам 29 августа. Тогда он пригрозил распустить Верховную Раду IX созыва, если депутаты будут "кнопкодавить", прогуливать и нарушать регламент другими способами. Текст и видео прошлогоднего послания Зеленского.
Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк