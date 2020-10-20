Зеленский выступил в Раде: пригрозил тем, кто "сдал Крым без боя", и пообещал отправить нардепов на фронт

Во вторник, 20 октября, президент Владимир Зеленский выступил с обращением к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении дел в Украине.

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В своем выступлении глава государства затронул ключевые темы, которые волнуют украинцев.

Журналисты "Сегодня" собрали главные тезисы выступления президента.

Коронавирус

Донбасс и Крым

Оборона

В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины;

мы начинаем строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона.

Экономика

Страна в смартфоне

Украина стала первым государством с цифровым паспортом;

в 2021 году ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких бумажек;

наша цель – 100% государственных услуг в режиме онлайн.

Репутация Украины

Фраза "Мир устал от Украины" больше неактуальна;

безвизовому режиму Украины и Европы ничего не угрожает;

показали, что наша страна успешная и самостоятельная.

Коррупция

У нас нулевая толерантность к коррупции, но достаточно ли не красть президенту, чтобы другие не крали?

Вопросы Зеленского самому себе

Думал ли я, когда начинал менять страну, что будет так сложно ? Нет.

? Нет. Изменил бы я свое решение год назад, если бы знал об этом? Нет.

Получится ли у нас изменить Украину? Да.

Отметим, перед выступлением президента в парламенте зарегистрировались 269 народных депутатов.

В тренде Опустевший Карабах. Куда уезжают люди

Как известно, ежегодное послание президента Украины – документ, в котором президент поясняет ситуацию в стране на данный момент и формулирует тренды и задачи – для себя и для страны – на будущий год.

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В прошлом году Зеленский обратился с посланием к депутатам 29 августа. Тогда он пригрозил распустить Верховную Раду IX созыва, если депутаты будут "кнопкодавить", прогуливать и нарушать регламент другими способами. Текст и видео прошлогоднего послания Зеленского.

Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

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