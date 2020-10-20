Украина прошла первый этап эпидемии c минимальными потерями – Зеленский

Падение ВВП и смертность от COVID-19 в Украине меньше, чем в других европейских странах

Украина прошла с минимальными потерями первый этап эпидемии COVID-19. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время обращения к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении дел в Украине, сообщает "Сегодня".

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Как отметил Зеленский, падение ВВП, как и смертность от COVID-19 в Украине по сравнению с другими европейскими странами значительно меньше.

Отметим, перед выступлением президента в парламенте зарегистрировались 269 народных депутатов.

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Напомним, Владимир Зеленский предложил украинцам в день голосования на местных выборах 25 октября ответить на пять вопросов.

Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

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