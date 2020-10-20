Зеленский рассказал, как удалось сбить цены на бензин

Президент Владимир Зеленский заявил, что решена проблема нелегальных заправок по Украине. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

"Закрыли тысячи нелегальных заправок. Благодаря этому официальные АЗС снизили цены на бензин", – сказал глава государства.

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Напомним, в начале октября ценовых ньюсмейкеров на рынке топлива было два: к стабильно дорожающему с середины сентября сжиженному автогазу прибавился еще один ньюсмейкер – подешевевший во многих регионах бензин. Цены на дизельное топливо вели себя разнонаправленно. Больше всего заметили снижение цен в Запорожской области, где они упали на 18 коп./л по бензинам и на 23 коп./л на дизельное топливо. В остальных упомянутых регионах нефтепродукты подешевели на 2-8 коп./л. На Харьковщине бензин А-95 подорожал на 4 коп./л. В большинстве областей цены и на бензин, и на дизтопливо не изменились. Самые низкие цены по-прежнему в Сумской области, самые высокие – в Луганской. Читайте подробней, как изменились цены на топливо.

Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

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