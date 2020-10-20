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Зеленский рассказал, как удалось сбить цены на бензин

20 октября, 11:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Официальные АЗС снизили цены на топливо благодаря важному шагу властей

Президент Владимир Зеленский заявил, что решена проблема нелегальных заправок по Украине. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

"Закрыли тысячи нелегальных заправок. Благодаря этому официальные АЗС снизили цены на бензин", – сказал глава государства.

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Напомним, в начале октября ценовых ньюсмейкеров на рынке топлива было два: к стабильно дорожающему с середины сентября сжиженному автогазу прибавился еще один ньюсмейкер – подешевевший во многих регионах бензин. Цены на дизельное топливо вели себя разнонаправленно. Больше всего заметили снижение цен в Запорожской области, где они упали на 18 коп./л по бензинам и на 23 коп./л на дизельное топливо. В остальных упомянутых регионах нефтепродукты подешевели на 2-8 коп./л. На Харьковщине бензин А-95 подорожал на 4 коп./л. В большинстве областей цены и на бензин, и на дизтопливо не изменились. Самые низкие цены по-прежнему в Сумской области, самые высокие – в Луганской. Читайте подробней, как изменились цены на топливо.

Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

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бензин АЗС заправка Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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