Мир на Донбассе стал ближе: Зеленский озвучил главные достижения

Глава государства анонсировал визит на Донбасс 120 депутатов от Слуги народа

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде рассказал, чего удалось добиться за последний год в урегулировании конфликта на Донбассе.

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По его словам, важно не только окончание войны, но и возвращение территорий и пленных украинцев. За последний год удалось достичь следующих результатов:

разблокировали "нормандский процесс", который был заблокирован с 2016 года. Идет подготовка к следующему саммиту "Нормандской четверки" в Берлине;

удалось освободить и вернуть домой 136 украинцев (моряки, политзаключенные);

перемирие с 27 июля, которое длится уже 86-й день подряд. Это самый продолжительный режим тишины за время войны, перестали гибнуть украинские военные;

ЕС, США, Канада, Великобритания, Турция и другие партнеры продолжают поддерживать Украину;

восстановили мост и дорогу в Станице Луганской, решили вопрос питьевой воды на Донбассе, строятся новые пункты пропуска – "чтобы люди с Донбасса и ОРДЛО видели Украину с дорогами, новым асфальтом, освещением и т.д.";

привлечение молодежи с оккупированных территорий в Украину: все выпускники получили возможность поступать в украинские вузы;

запустили канал, который вещает на Крым и Донбасс, "чтобы люди слушали об Украине от Украины, а не от российского пропагандиста Киселева".

Зеленский добавил, что 120 "слуг народа" поедут на Донбасс.

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Напомним, сегодня Зеленский уже рассказывал, что благодаря эпидемии COVID-19 Украина восстановила лаборатории и вертикаль санврачей.

Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

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