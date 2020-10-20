Мир на Донбассе стал ближе: Зеленский озвучил главные достижения

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде рассказал, чего удалось добиться за последний год в урегулировании конфликта на Донбассе.
По его словам, важно не только окончание войны, но и возвращение территорий и пленных украинцев. За последний год удалось достичь следующих результатов:
- разблокировали "нормандский процесс", который был заблокирован с 2016 года. Идет подготовка к следующему саммиту "Нормандской четверки" в Берлине;
- удалось освободить и вернуть домой 136 украинцев (моряки, политзаключенные);
- перемирие с 27 июля, которое длится уже 86-й день подряд. Это самый продолжительный режим тишины за время войны, перестали гибнуть украинские военные;
- ЕС, США, Канада, Великобритания, Турция и другие партнеры продолжают поддерживать Украину;
- восстановили мост и дорогу в Станице Луганской, решили вопрос питьевой воды на Донбассе, строятся новые пункты пропуска – "чтобы люди с Донбасса и ОРДЛО видели Украину с дорогами, новым асфальтом, освещением и т.д.";
- привлечение молодежи с оккупированных территорий в Украину: все выпускники получили возможность поступать в украинские вузы;
- запустили канал, который вещает на Крым и Донбасс, "чтобы люди слушали об Украине от Украины, а не от российского пропагандиста Киселева".
Зеленский добавил, что 120 "слуг народа" поедут на Донбасс.
Напомним, сегодня Зеленский уже рассказывал, что благодаря эпидемии COVID-19 Украина восстановила лаборатории и вертикаль санврачей.
Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде
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