Правительство провело полный аудит государства, скоро будет отчет – Зеленский

Через две недели Кабмин представит отчет

Правительство провело полный аудит государства и в течение двух недель представит результаты.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время обращения к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении дел в Украине, сообщает "Сегодня".

По его словам, в результате аудита "выясняли, что не так работало в экономике годами и как это можно решить".

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Президент отметил, что Украине нужна полноценная стратегия развития.

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Поэтому, по его словам, он поручил вместе с аудитом презентовать экономические векторы Украины до 2030 года. Это нужно, чтобы "не мерить экономику политическими каденциями", добавил Зеленский.

Отметим, перед выступлением президента в парламенте зарегистрировались 269 народных депутатов.

Ранее Зеленский заявил, что ждет к концу года "ощутимого и устойчивого" восстановления экономики.

Напомним, Владимир Зеленский предложил украинцам в день голосования на местных выборах 25 октября ответить на пять вопросов.

Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

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