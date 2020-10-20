"Не в Турцию или на Мальдивы": на Донбасс поедут 120 депутатов

Глава государства потроллил депутатов, что теперь вместо курортов они едут в зону боевых действий

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде сообщил, что 21 октября на Донбасс отправятся более 100 народных депутатов.

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По его словам, народные избранники смогут лично ознакомиться с ситуацией на фронте и как живут мирные жители.

"Рад, что завтра и 120 народных депутатов поедут на Донбасс. Не в Турцию или на Мальдивы, как прежде. Депутаты поедут на передовую. Услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, во время сегодняшнего выступления Зеленский также называл главные достижения за последний год по достижению мира на Донбассе. По его словам, важно не только окончание войны, но и возвращение территорий и пленных украинцев. Важный момент – на фронте перестали гибнуть военные благодаря рекордно продолжительному перемирию.

А тем временем политический аналитик Петр Охотин в эфире телеканала "Украина 24", комментируя будущую поездку "слуг народа" на Донбасс, говорит, что депутаты получат хорошую прививку реальностью. Он считает, что это будет полезно для них.

Смотрите видео, как Зеленский летом ездил на Донбасс:

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Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

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