Українська
$ 28,38
33,43
  1. Новости политики

"Не в Турцию или на Мальдивы": на Донбасс поедут 120 депутатов

20 октября, 11:50

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства потроллил депутатов, что теперь вместо курортов они едут в зону боевых действий

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде сообщил, что 21 октября на Донбасс отправятся более 100 народных депутатов.

Реклама

По его словам, народные избранники смогут лично ознакомиться с ситуацией на фронте и как живут мирные жители.

"Рад, что завтра и 120 народных депутатов поедут на Донбасс. Не в Турцию или на Мальдивы, как прежде. Депутаты поедут на передовую. Услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, во время сегодняшнего выступления Зеленский также называл главные достижения за последний год по достижению мира на Донбассе. По его словам, важно не только окончание войны, но и возвращение территорий и пленных украинцев. Важный момент – на фронте перестали гибнуть военные благодаря рекордно продолжительному перемирию.

А тем временем политический аналитик Петр Охотин в эфире телеканала "Украина 24", комментируя будущую поездку "слуг народа" на Донбасс, говорит, что депутаты получат хорошую прививку реальностью. Он считает, что это будет полезно для них.

Смотрите видео, как Зеленский летом ездил на Донбасс:

Реклама

Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс депутаты Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Неужели окончательно нет совести": Ярославский и Фукс осудили пародию главы Харьковской ОГАПолитика
У тебя скучное лицо-2: глава Харьковской ОГА спародировал популярный политический ролик
У тебя скучное лицо-2: глава Харьковской ОГА спародировал популярный политический роликПолитика
В
В "Слуге народа" назвали два условия для увольнения АваковаПолитика
Как будут проводить
Как будут проводить "опрос Зеленского" в день выборов: появились подробностиУкраина
Опустевший Карабах. Куда уезжают люди
Опустевший Карабах. Куда уезжают людиПолитика
В Украине хотят создать штаб по борьбе с коронавирусом во главе с Зеленским
В Украине хотят создать штаб по борьбе с коронавирусом во главе с ЗеленскимПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять