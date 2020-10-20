Послание Зеленского к Верховной Раде: онлайн-трансляция

В прошлом году президент грозился разогнать парламент, а что будет в этот раз

На сегодняшнем пленарном заседании выступит президент Владимир Зеленский с обращением к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении дел в Украине.

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По сути, ежегодное послание президента Украины – документ, в котором президент поясняет ситуацию в стране на данный момент и формулирует тренды и задачи – для себя и для страны – на будущий год. Ежегодное послание включает все аспекты внутренней и внешней политики, начиная с экономики и социальных вопросов и заканчивая тем, с кем мы будем заключать союзы, а с кем – воевать.

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Послание состоит, как правило, из аналитической записки – многостраничного документа с графиками, множеством цифр, ссылок и т.д., а также собственно речи президента, в которой он расставляет акценты. Сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, каким будет обращение Зеленского к Верховной Раде.

Напомним, в прошлом году Зеленский обратился с посланием к депутатам 29 августа. Тогда он пригрозил распустить Верховную Раду IX созыва, если депутаты будут "кнопкодавить", прогуливать и нарушать регламент другими способами. Но, судя по всему, депутаты не испугались и регулярно нарушали "заветы" президента. Текст и видео прошлогоднего послания Зеленского.

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Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

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