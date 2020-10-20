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Зеленский: Мы строим две морские базы для защиты Черноморского региона

20 октября, 11:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент рассказал о дальнейших планах по укреплению обороны

Украина начинает строить две государственные военно-морские базы для защиты Черноморского региона.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время обращения к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении дел в Украине, сообщает "Сегодня".

Зеленский напомнил, что во время его визита в Лондон Украина и Великобритания подписали Меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Украина получит от Британии 1,6 млрд долларов на развитие своего флота.

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Отметим, перед выступлением президента в парламенте зарегистрировались 269 народных депутатов.

Напомним, Владимир Зеленский предложил украинцам в день голосования на местных выборах 25 октября ответить на пять вопросов.

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Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

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