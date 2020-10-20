Легализация казино принесет Украине 5 млрд гривен – Зеленский

Легализация казино в Украине, которым в этом году разрешили работать Верховная Рада и президент Владимир Зеленский, принесет в государственную казну колоссальные средства.

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Об этом, выступая перед народными депутатами в Верховной Раде 20 октября, заявил сам Зеленский.

"То, что годами существовало в тени, уже со следующего года должно принести в бюджет 5 миллиардов гривен", – сказал он.

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Напомним, что закон о легализации казино был принят в июле, а в августе его подписал глава государства. Он вводит систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр. Стоимость лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. Также устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр – это нужно, чтобы игроки точно получали свои выигрыши.

Сайт "Сегодня" разбирался, что именно написано в законе и как государство планирует регулировать работу азартных учреждений, а также бороться с лудоманией – игровой зависимостью.

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Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

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