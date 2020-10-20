Зеленский: Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами газа

Украина начинает отопительный сезон с рекордными запасами газа и угля.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время обращения к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении дел в Украине, сообщает "Сегодня".

По его словам, мы "обеспечили энергетическую безопасность и подписали новый 5-летний контракт с "Газпромом" на транзит газа".

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Также президент напомнил, что Украина получила 3 млрд долл по газовому спору с Россией, который рассматривал Стокгольмский арбитраж.

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Отметим, перед выступлением президента в парламенте зарегистрировались 269 народных депутатов.

Ранее в Кабмине заявили, что отопительный сезон начнется вовремя.

Напомним, Владимир Зеленский предложил украинцам в день голосования на местных выборах 25 октября ответить на пять вопросов.

Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

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