Українська
$ 28,38
33,43
  1. Новости политики

Зеленский: Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами газа

20 октября, 11:49

Денис Беспалов Денис Беспалов

Страна обеспечила энергетическую безопасность, заявил президент

Украина начинает отопительный сезон с рекордными запасами газа и угля.

Реклама

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время обращения к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении дел в Украине, сообщает "Сегодня".

По его словам, мы "обеспечили энергетическую безопасность и подписали новый 5-летний контракт с "Газпромом" на транзит газа".

Читайте также: Как отопительный сезон может изменить тарифы ЖКХ – объясняем причины

Также президент напомнил, что Украина получила 3 млрд долл по газовому спору с Россией, который рассматривал Стокгольмский арбитраж.

В тренде
Одним абзацем. Зеленский и 90 заболевших – как президента будут беречь в Раде от коронавируса
Реклама

Отметим, перед выступлением президента в парламенте зарегистрировались 269 народных депутатов.

Ранее в Кабмине заявили, что отопительный сезон начнется вовремя.

Напомним, Владимир Зеленский предложил украинцам в день голосования на местных выборах 25 октября ответить на пять вопросов.

Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отопительный сезон Украина Владимир Зеленский
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Неужели окончательно нет совести": Ярославский и Фукс осудили пародию главы Харьковской ОГАПолитика
У тебя скучное лицо-2: глава Харьковской ОГА спародировал популярный политический ролик
У тебя скучное лицо-2: глава Харьковской ОГА спародировал популярный политический роликПолитика
В
В "Слуге народа" назвали два условия для увольнения АваковаПолитика
Как будут проводить
Как будут проводить "опрос Зеленского" в день выборов: появились подробностиУкраина
Опустевший Карабах. Куда уезжают люди
Опустевший Карабах. Куда уезжают людиПолитика
В Украине хотят создать штаб по борьбе с коронавирусом во главе с Зеленским
В Украине хотят создать штаб по борьбе с коронавирусом во главе с ЗеленскимПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять