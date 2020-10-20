Посадок коррупционеров нет: Зеленский назвал виновных

Президент не знает, где обещанные им уголовные дела против чиновников-коррупционеров

Спустя полтора года после победы на президентских выборах в Украине Владимир Зеленский согласен с тем, что обещанных им посадок коррупционеров среди топ-чиновников не было, но винит в этом правоохранителей.

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Об этом глава государства заявил народным депутатам, выступая в Верховной Раде 20 октября.

"Люди говорят: "Весна пришла, где посадки?" Верите или нет, но именно этим вопросом и словами, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями всех правоохранительных органов", – заверил Зеленский.

Он напомнил, что правоохранителям и антикоррупционным органам созданы максимальные условия для борьбы с коррупцией – введена уголовная ответственность за незаконное обогащение и возможность конфискации незаконных активов, работает Высший антикоррупционный суд, было перезапущено Национальное агентство по вопросам противодействию коррупции.

А Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальному антикоррупционному бюро предоставили полную оперативную независимость "которой не было с 2015 года".

Но реального результата нет вопреки наличию политической воли, а также законодательных, оперативных, материальных и психологических условий, признается Зеленский.

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На этом фоне он назвал работу правоохранительных органов неудовлетворительной, но отметил что не может вмешиваться в их работу, но выразил надежду на то, что это "можно и нужно исправить".

Кроме того, президент призвал парламентариев сосредоточиться на антикоррупционной стратегии на следующие четыре года.

"Украина без коррупции – это не фантастика. И мне все равно, сколько ради этого нужно будет сменить генеральных прокуроров, министров или других руководителей", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, что о необходимости объявления приговоров для топ-чиновников ранее заявлял и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Но тогда он назвал виновным на тот момент генпрокурора Руслана Рябошапку.

Возглавившая Офис генерального прокурора после него Ирина Венедиктова также обещала не тянуть с посадками топ-чиновников, если будет возможно завершать громкие уголовные производства.

Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

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