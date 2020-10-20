Зеленский рассказал, как Украина справилась с первым ударом эпидемии COVID-19

Президент выступил в парламенте с посланием к депутатам и украинскому народу

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина смогла справится с коронавирусом в начале пандемии. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления в Верховной Раде.

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По словам главы государства, медицинские системы даже самых развитых стран не были готовы к коронавирусу, а украинская – тем более. Было только 5 лабораторий, а сейчас в десятки раз больше. Также восстановили вертикаль государственных санитарных врачей.

Зеленский напомнил, что маски в последний раз закупались в 2007 году. Срок их годности давно прошел.

"Но мы быстро преодолели дефицит. Сначала организовали поставки из Китая, Южной Кореи – маски, тесты, дезинфекторы, костюмы, аппараты ИВЛ. После этого наладили масштабное украинское производство", – сказал президент.

Напомним, Владимир Зеленский предложил украинцам в день голосования на местных выборах 25 октября ответить на пять вопросов.

Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

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