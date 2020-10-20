Зеленский задал сам себе три вопроса: что ответил президент

Президент Владимир Зеленский в конце своего выступления в Верховной Раде задал сам себе три вопроса, на которые сразу же и дал ответы.
Он напомнил, что 25 октября, в день выборов, задаст пять вопросов украинцам, а сегодня задал сам себе вопросы.
"А сегодня я задам важные откровенные вопросы самому себе и сразу на них отвечу. Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет! Изменил бы ли я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет! Удастся ли нам с вами все? Да! Слава Украине!" – заявил Зеленский.
Отметим, что на местных выборах, которые состоятся 25 октября, будет еще одно любопытное новшество – инициированный президентом Украины общенациональный опрос, вот только проводиться он будет возле избирательных участков, но не будет иметь никаких юридических последствий. Какие пять вопросов Зеленского ждут украинцев.
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