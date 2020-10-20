Зеленский обещает наказать тех, кто "отдал Крым без боя"

Президент рассказал о важности возвращения аннексированного полуострова для украинцев

Чиновники, которые несут ответственность за то, что в 2014 году Россия не встретила вооруженного сопротивления при оккупации Крымского полуострова, будут наказаны.

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Об этом, выступая 20 октября в Верховной Раде, заявил президент Владимир Зеленский. Онлайн-трансляцию его обращения к депутатам вел сайт "Сегодня".

"Те, кто без боя отдали Крым, должны понести ответственность. Вопрос не в мести, а в справедливости", – подчеркнул он.

Президент отметил, что крымский вопрос остается одним из самых острых для украинцев.

"Обществу нужны ответы. И это касается не только этого вопроса... Отсутствие ответов и справедливости приводит к потере доверия", – добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент заявлял, что Крым обязательно вернется в состав Украины, и сделать это поможет развитие Херсонской области.

Как уже сообщалось, Зеленский учредил в Украине День сопротивления оккупации Крыма, который будет ежегодно отмечаться 26 февраля. По его словам, именно в этот день в 2014 году в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства.

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Все подробности в спецтеме Обращение президента к Раде

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