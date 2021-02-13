Про Донбас, Зеленського і оновлення кадрів: 10 головних тез з інтерв'ю Єрмака Мартиросяну

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак дав інтерв'ю Тиграну Мартиросяну, яке вийшло на телеканалі "Україна".

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Він розповів, яка зараз ситуація на Донбасі, чи може бути імпічмент президенту України Володимиру Зеленському та як США можуть допомогти повернути українські території.

Сайт "Сьогодні" зібрав 10 головних тез Андрія Єрмака, які він озвучив під час інтерв'ю.

Зеленський поїхав на Донбас через загострення на фронті. Президент кілька разів в місяць відвідує позиції на Донбасі. Зараз поїздка пов'язана з частими загостреннями і останніми провокаціями. Були вислухані обставини загибелі наших бійців і те, які заходи вживаються, щоб бути готовими до можливих нових провокацій.

Бійцям на Донбасі було важливо побачити президента. Володимир Зеленський – перший президент України, який проїхав практично більшу половину всієї лінії зіткнення і побував на всіх передових точках. Йому потрібно було побачити стан і настрій бійців.

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Рік роботи Офісу президента під керівництвом Єрмака. За словами керівника ОП, цілі і завдання, які були їм поставлені рік тому, залишилися незмінними, а робота Офісу повинна сприяти ефективній і зручній роботі президента. Це потрібно для того, щоб він міг здійснювати свої функції, а Офіс був сучасним і ефективним.

Намагається в Офісі президента зібрати найкращих людей. Він подякував команді, яка з ним вже рік. За його словами, робота в ОП дуже цікава, але місцями дуже складна. З ним працюють люди, які заряджені на результат і вірять в майбутнє нашої країни.

Режим припинення вогню триває, незважаючи на провокації. Режим припинення вогню – важливе досягнення. Є провокації, загиблі, поранені. Але якщо ми порівняємо цифри, втрат, які наша армія несла в аналогічні періоди, наприклад рік тому, безумовно, в рази менше.

Переговори по Донбасу складні, але прогрес є. Незважаючи на те, що переговори йдуть дуже повільно і складно, прогрес є і уряд над ним працює. Українській стороні вдалося кардинально змінити представництва в Мінському процесі і підняти рівень підтримки з боку партнерів – Німеччини і Франції.

В Офісі президента оновлення кадрів не обговорювалося. Кабінет міністрів періодично проводить заміни, а парламент може це підтримувати. Але поки питання про відставку уряду Офісом президента не розглядалося.

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Кращим кандидатом на пост міністра енергетики вважають Вітренка. Кабінет міністрів продовжить консультації для того, щоб третя спроба про призначення Вітренко вдалася. За словами Єрмака, з великою часткою ймовірності, третя спроба стане успішною.

США можуть зіграти ключову роль у припиненні військового конфлікту на Донбасі. В "нормандському форматі" є чотири сторони. Приєднання нового учасника до цього формату – це рішення цих чотирьох учасників. США, як стратегічний партнер України, можуть зіграти одну з ключових ролей у припиненні військового конфлікту на Донбасі.

Підстав говорити про імпічмент Зеленському немає. В Україні є судові органи, маса процедур, якими можна юридичним чином оскаржувати рішення, з якими хтось із громадян не згоден. Однак найменшої підстави говорити про імпічмент або процедуру імпічменту Зеленському немає.

Сайт "Сьогодні" раніше повідомляв, що 11 лютого президент Володимир Зеленський прибув на Донбас. Разом з ним приїхали посли "Великої сімки". Там глава держави ознайомився з ситуацією на передовій і поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

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