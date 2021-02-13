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"Интересно, но сложно": Ермак оценил год работы Офиса президента под его началом

13 февраля, 01:04

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак оценил год работы Офиса президента под его началом.

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В эксклюзивном интервью Тиграну Мартиросяну на канале "Украина" он рассказал, что цели и задачи, которые были им поставлены год назад, не поменялись.

"Самое важное, чтобы работа Офиса способствовала эффективной и комфортной работе президента. Это нужно для того, чтобы он мог осуществлять свои функции, а Офис был современным и эффективным, мог реагировать на все ежедневные вызовы. Также чтобы мог предоставлять президенту оперативно не только текущую информацию, а предлагать решения. Поэтому по-прежнему я занимаюсь тем, что стараюсь в Офисе собрать лучших людей", – сказал Ермак.

Он отметил, что "иногда это получается, а иногда нет".

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"Я благодарен команде, которая со мной год. Мне кажется, что работа у нас очень интересная, но местами не очень сложная... Это люди, которые заряжены на результат и верят в будущее нашей страны", – добавил Ермак.

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Также в интервью Тиграну Мартиросяну он рассказал, что Зеленский – первый президент Украины, который проехал практически большую половину всей линии соприкосновения и побывал на всех передовых точках.

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Вместе с ним приехали послы "Большой семерки".

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