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Ермак на линии фронта дал эксклюзивное интервью телеканалу "Украина"

12 февраля, 18:05

Сергей Пономаренко , Игорь Тимофеев

Откровенный разговор шел о годе работы на должности и о ситуации на Донбассе

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак дал эксклюзивное интервью Тиграну Мартиросяну. Зрители смогут увидеть спецпроект в пятницу ровно в полночь на телеканале "Украина" и в субботу в 21:00 на "Украина 24".

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Специально для зрителей программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" Андрей Ермак рассказал об итогах годовой работы в Администрации президента. Сразу после откровенного разговора Тигран вместе с Андреем Ермаком, президентом Украины, секретарем СНБО, министром обороны и послами стран G7 вылетели на Донбасс. Они имели возможность лично ознакомиться с состоянием дел на линии фронта, поговорить о причинах обострения и о перспективах урегулирования ситуации в Донбассе.

"Я чрезвычайно впечатлён увиденным вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Наша команда проделала большую работу, чтобы передать эти эмоции телезрителям. Я благодарен Андрею Ермаку за содержательную беседу. Мы не только подробно обсудили внутриполитический порядок в Офисе президента, но и откровенно разговаривали об обострении ситуации на фронте уже непосредственно на передовой", – поделился впечатлениями Тигран Мартиросян, журналист, автор и ведущий программы "Украина с Тиграном Мартиросяном".

Не пропустите эксклюзивное интервью Андрея Ермака в пятницу в полночь на телеканале "Украина" и в субботу в 21:00 на "Украина 24".

Сайт "Сегодня" сообщал, что 11 февраля президент Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Вместе с ним приехали послы "Большой семерки". Там глава государства ознакомился с ситуацией на передовой и пообщался с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил.

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Донбасс анонс передовая трк украина Андрей Ермак Украина 24 Тигран Мартиросян

Источник: Сегодня

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