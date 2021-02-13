О Донбассе, Зеленском и обновлении кадров: 10 главных тезисов из интервью Ермака Мартиросяну

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак дал эксклюзивное интервью Тиграну Мартиросяну, которое вышло на телеканале "Украина".

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Ермак рассказал об итогах года работы в Офисе президента, планируется ли отставка правительства и кто лучший кандидат на пост министра энергетики.

А сразу после беседы ведущий программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" вместе с руководителем ОП, президентом Украины, секретарем СНБО, министром обороны и послами стран G7 вылетели на Донбасс.

Уже непосредственно на передовой Тигран Мартиросян и Андрей Ермак откровенно поговорили об обострении ситуации на фронте, почему президент поехал на Восток, есть ли основания для импичмента и как США могут помочь вернуть украинские территории.

Сайт "Сегодня" собрал 10 главных тезисов Андрея Ермака, которые он озвучил во время интервью.

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Зеленский поехал на Донбасс из-за обострения на фронте. Президент несколько раз в месяц посещает позиции на Донбассе. Сейчас поездка связана с участившимися обострениями и последними провокациями. Были выслушаны обстоятельства гибели наших бойцов и то, какие меры принимаются, чтобы быть готовыми к возможным новым провокациям.

Бойцам на Донбассе было важно увидеть президента. Владимир Зеленский – первый президент Украины, который проехал практически большую половину всей линии соприкосновения и побывал на всех передовых точках. Ему нужно было увидеть состояние и настроение бойцов.

Год работы Офиса президента под руководством Ермака. По словам руководителя ОП, цели и задачи, которые были им поставлены год назад, не поменялись, а работа Офиса должна способствовать эффективной и комфортной работе президента. Это нужно для того, чтобы он мог осуществлять свои функции, а Офис был современным и эффективным.

Старается в Офисе президента собрать лучших людей. Он поблагодарил команду, которая с ним уже год. По его словам, работа в ОП очень интересная, но местами очень сложная. С ним работают люди, которые заряжены на результат и верят в будущее нашей страны.

Режим прекращения огня продолжается, несмотря на провокации. Режим прекращения огня – важное достижение. Есть провокации, погибшие, раненые. Но если мы сравним цифры, потерь, которые наша армия несла в аналогичные периоды, например год назад, безусловно, в разы меньше.

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Переговоры по Донбассу сложные, но прогресс есть. Несмотря на то, что переговоры идут очень медленно и сложно, прогресс есть и правительство над ним работает. Украинской стороне удалось кардинально изменить представительства в Минском процессе и поднять уровень поддержки со стороны партнеров – Германии и Франции.

В Офисе президента обновление кадров не обсуждалось. Кабинет министров периодически производит замены, а парламент может это поддерживать. Но пока вопрос об отставке правительства Офисом президента не рассматривался.

Лучшим кандидатом на пост министра энергетики считают Витренко. Кабинет министров продолжит консультации для того, чтобы третья попытка о назначении Витренко удалась. По словам Ермака, с большой долей вероятности, что третья попытка станет успешной.

США могут сыграть ключевую роль в прекращении военного конфликта на Донбассе. В "нормандском формате" есть четыре стороны. Присоединение нового участника к этому формату – это решение этих четырех участников. США, как стратегический партнер Украины, могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта на Донбассе.

Оснований говорить об импичменте Зеленскому нет. В Украине существуют судебные органы, масса процедур, которыми можно юридическим образом оспаривать решения, с которыми кто-то из граждан не согласен. Однако самого малейшего основания говорить об импичменте или процедуре импичмента Зеленскому нет.

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Сайт "Сегодня" ранее сообщал, что 11 февраля президент Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Вместе с ним приехали послы "Большой семерки". Там глава государства ознакомился с ситуацией на передовой и пообщался с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил.

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