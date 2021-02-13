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США могут сыграть ключевую роль в прекращении военного конфликта на Донбассе – Ермак

13 февраля, 03:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В ОП заявили, что США могут помочь вернуть украинские территории

Соединенные Штаты могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта на Донбассе.

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Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал в эксклюзивном интервью Тиграну Мартиросяну на канале "Украина".

"Сегодня есть "нормандский формат", в котором есть четыре стороны. Присоединение нового участника к этому формату – это решение этих четырех участников. Но я абсолютно уверен, что США, как стратегический партнер Украины должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса с возвращением украинских территорий", – сказал Ермак.

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Также в интервью Тиграну Мартиросяну Андрей Ермак рассказал, что Зеленский – первый президент Украины, который проехал практически большую половину всей линии соприкосновения и побывал на всех передовых точках.

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Вместе с ним приехали послы "Большой семерки".

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США Донбасс Андрей Ермак Офис президента
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