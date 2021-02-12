"Звісно, не ідеальне перемир'я": посли G7 про поїздку на Донбас

Іноземні дипломати переконалися, що режиму припинення вогню на фронті Росія не дотримується

Посли "Великої сімки" (G7) після поїздки на Донбасподілилися враженнями від побаченого і спілкування з українськими військовими з передової.

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В американському посольстві зазначили, що тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін разом із послами Німеччини, Франції, Великої Британії, Канади та Швеції побувала поблизу лінії зіткнення, щоб почути, як російські снайпери і очолювані Росією бойовики намагаються спровокувати українських військових.

Посол Німеччини Анка Фельдгузен заявила, що Мінські домовленості – це єдиний шлях мирного врегулювання цієї війни.

"Чи може це бути скоро? Ми не знаємо. Але ми дуже активно над цим працюємо і в Берліні, і в Парижі. Сподіваюся, що ми побачимо кінець цієї війни".

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Посол Франції Етьєн де Посен зазначив, що з президентом Зеленським цілий день провели на лінії зіткнення.

"Повна мобілізація Франції, щоб розблокувати переговори щодо Донбасу в рамках "нормандського формату" і "мінського процесу". Мир повинен повернутися в Україну".

Посол Канади Лариса Галадза заявила, що її країна підтримує перемир'я на Донбасі і українських військових, які дотримуються Мінських домовленостей.

"Щоб не відповідати на провокації, потрібна дисципліна. Українські солдати, з якими я розмовляла, сказали, що знають, що реагування дорівнює ескалації, що означає більше втрат. Але стримуватися все одно нелегко... Звісно, не ідеальне припинення вогню. Але статистика говорить нам, що це запобігло загибелі багатьох людей".

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Посол Великобританії Мелінда Сімонс: "Великою честю було відвідати схід разом з колегами послами, щоб послухати розповіді українських військових про їхній щоденний досвід режиму припинення вогню і про випадки його порушення".

Посол Швеції Тобіас Тіберг відмітив заяви української влади про нинішні виклики режиму припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 11 лютого президент Володимир Зеленський приїхав на передову до морпіхів. Він поспілкувався з військовими, ознайомився з ситуацією на фронті.

Відео: Сьогодні

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