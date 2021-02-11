Зеленський з послами G7 прибув на Донбас

На передовій останнім часом загострилася ситуація через постійні обстріли з боку бойовиків

Президент Володимир Зеленський прибув на Донбас. Разом з ним приїхали посли "Великої сімки" (G7). Про це повідомляє Офіс глави держави.

Реклама

Президент ознайомиться з ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Разом з президентом на Донбас вирушили посли країн "Великої сімки", щоб своїми очима подивитися, що там відбувається.

Відзначимо, що на фронті останнім часом окупанти зовсім знахабніли і щодня зривають режим припинення вогню. Причому особливо активізувалися ворожі снайпери, які за останній місяць вбили або поранили кілька українських військових. Стало відомо, що сьогодні вранці в напрямку Горлівки снайпер бойовиків важко поранив бійця ВСУ і той помер дорогою в госпіталь.

В тренді Посадити Росію за стіл переговорів: США та Польщу чекають на Кримській платформі

Днями глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що на Донбасі вже немає ніякого перемир'я.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама