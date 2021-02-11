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  1. Політика

Зеленський з послами G7 прибув на Донбас

11 лютого, 11:07

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На передовій останнім часом загострилася ситуація через постійні обстріли з боку бойовиків

Президент Володимир Зеленський прибув на Донбас. Разом з ним приїхали посли "Великої сімки" (G7). Про це повідомляє Офіс глави держави.

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Президент ознайомиться з ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Разом з президентом на Донбас вирушили посли країн "Великої сімки", щоб своїми очима подивитися, що там відбувається.

Відзначимо, що на фронті останнім часом окупанти зовсім знахабніли і щодня зривають режим припинення вогню. Причому особливо активізувалися ворожі снайпери, які за останній місяць вбили або поранили кілька українських військових. Стало відомо, що сьогодні вранці в напрямку Горлівки снайпер бойовиків важко поранив бійця ВСУ і той помер дорогою в госпіталь.

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Днями глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що на Донбасі вже немає ніякого перемир'я.

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посли Володимир Зеленський велика сімка G7

Джерело: Сьогодні

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