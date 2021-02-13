Зеленский проехал более половины линии соприкосновения на Донбассе – Ермак

Владимир Зеленский – первый президент Украины, который проехал практически большую половину всей линии соприкосновения и побывал на всех передовых точках.

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Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эксклюзивном интервью Тиграну Мартиросяну на канале "Украина".

"Было важно увидеть состояние и настроение бойцов. Они большие молодцы. Профессионально и достойно несут свою службу. Им было важно увидеть президента", - сказал Ермак.

Он отметил, что по поводу того, с чем связано обострение на Донбассе, можно строить только гипотезы и предположения.

Также Ермак заявил, что поездка Владимира Зеленского на Донбасс связана с обострением ситуации и участившимися провокациями на фронте.

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Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Вместе с ним приехали послы "Большой семерки". Там глава государства ознакомился с ситуацией на передовой и пообщался с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил.

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