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Ермак оценил шансы импичмента Зеленскому за санкции против телеканалов

13 февраля, 04:41

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Оснований говорить об импичменте нет, считает Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак оценил шансы импичмента президенту Владимиру Зеленскому, которым пригрозили ему в Верховной Раде после закрытия трех телеканалов.

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В эксклюзивном интервью Тиграну Мартиросяну на канале "Украина" Андрей Ермак рассказал, что оснований говорить об импичменте нет.

"Ничего неожиданного в этих заявлениях нет, как нет и самого малейшего основания говорить об импичменте или процедуре импичмента", – сказал он.

Он отметил, что в Украине можно оспаривать решения юридическим образом.

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"Если есть основания, как правовая демократическая страна, у нас существуют судебные органы, масса процедур, которыми можно юридическим образом оспаривать решения, с которыми кто-то из граждан не согласен", – добавил Ермак.

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Напомним, вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. В СБУ назвали причины блокировки каналов. Каналы в своем заявлении назвали это наступлением на свободу слова и расправой.

Но вечером 4 февраля указ Зеленского о санкциях был обжалован в Верховном суде.

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Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента
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