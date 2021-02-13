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Ермак прокомментировал слухи об отставке правительства

13 февраля, 02:28

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Офисе президента обновление кадров не обсуждалось

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал слухи об отставки правительства.

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В эксклюзивном интервью Тиграну Мартиросяну на канале "Украина" он рассказал, что Офис президента не обсуждал обновление кадров.

"Мы это не обсуждали, пока, во всяком случае. Поэтому мы внимательно следим за мнением людей", – сказал Ермак.

По его словам, Кабмин периодически производит замены, а парламент может это поддерживать.

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"Безусловно, когда требуются наши советы, консультации, мы с удовольствием их даем, но пока вопрос об отставке правительства нами не рассматривался", - добавил он.

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Также Ермак заявил, что поездка Владимира Зеленского на Донбасс связана с обострением ситуации и участившимися провокациями на фронте.

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Вместе с ним приехали послы "Большой семерки". Там глава государства ознакомился с ситуацией на передовой и пообщался с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил.

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