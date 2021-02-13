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В ОП лучшим кандидатом на пост министра энергетики считают Витренко

13 февраля, 02:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Будет третья попытка о назначении Витренко

В Офисе президента Юрия Витренко считают лучшим кандидатом на пост министра энергетики.

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Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал в эксклюзивном интервью Тиграну Мартиросяну на канале "Украина".

По его словам, Кабинет министров продолжит консультации для того, чтобы третья попытка о назначении Витренко удалась.

"Не исключаю, что будет третья попытка. Надеюсь, могу сказать с большой долей вероятности, что третья попытка голосования в Верховной Раде по его поводу станет успешной", – сказал Ермак.

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Он подчеркнул, что сейчас в энергетической отрасли много проблем, и она нуждается в сильном министре со своей позицией, который не будет зависим, что важно, ни от каких финансовых групп.

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Также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал слухи об отставки правительства.

В интервью Тиграну Мартиросяну Ермак заявил, что поездка Владимира Зеленского на Донбасс связана с обострением ситуации и участившимися провокациями на фронте.

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Юрий Витренко Андрей Ермак Офис президента Тигран Мартиросян
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