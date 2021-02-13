Ермак о Донбассе: Режим прекращения огня продолжается, несмотря на провокации

Несмотря на провокации противника, режим прекращения огня на Донбассе продолжается.
Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эксклюзивном интервью Тиграну Мартиросяну на канале "Украина".
"Несмотря на те провокации, которые есть, это все равно несравнимо с тем, что происходило, когда режима (прекращения огня – Ред.) не было", – сказал Ермак.
По его словам, режим прекращения огня – важное достижение.
"Есть провокации, погибшие, раненые. Но если мы сравним цифры, потерь, которые наша армия несла в аналогичные периоды, например год назад, безусловно, в разы меньше", – добавил он.
Также в интервью Тиграну Мартиросяну он рассказал, что Зеленский – первый президент Украины, который проехал практически большую половину всей линии соприкосновения и побывал на всех передовых точках.
Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Вместе с ним приехали послы "Большой семерки".
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