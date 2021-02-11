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Зеленский с послами G7 прибыл на Донбасс

11 февраля, 11:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На передовой в последнее время накалилась ситуация из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков

Президент Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Вместе с ним приехали послы "Большой семерки" (G7). Об этом сообщает Офис главы государства.

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Президент ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил.

Вместе с президентом на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки", чтобы своими глазами посмотреть, что там происходит.

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Отметим, что на фронте в последнее время оккупанты совсем обнаглели и каждый день срывают режим прекращения огня. Причем особенно активизировались вражеские снайперы, который за последний месяц убили или ранили несколько украинских военных. Стало известно, что сегодня утром в направлении Горловки снайпер боевиков тяжело ранил бойца ВСУ и тот скончался по дороге в госпиталь.

На днях глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на Донбассе уже нет никакого перемирия.

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послы Владимир Зеленский большая семерка G7

Источник: Сегодня

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