"Конечно, не идеальное перемирие": послы G7 о поездке на Донбасс

Иностранные дипломаты убедились, что режим прекращения огня на фронте Россия не соблюдает

Послы "Большой семерки" (G7) после поездки на Донбасс поделились впечатлениями от увиденного и общения с украинскими военными с передовой.

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В американском посольстве отметили, что временная поверенная в делах США Кристина Квин вместе с послами Германии, Франции, Великобритании, Канады и Швеции побывала вблизи линии соприкосновения, чтобы услышать, как российские снайперы и возглавляемые Россией боевики пытаются спровоцировать украинских военных.

Посол Германии Анка Фельдгузензаявила, что Минские договоренности – это единственный путь мирного урегулирования этой войны.

"Может ли это быть скоро? Мы не знаем. Но мы очень активно над этим работаем и в Берлине, и в Париже. Надеюсь, что мы увидим конец этой войны".

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Посол Франции Этьен де Посен отметил, что с президентом Зеленским целый день провели на линии соприкосновения.

"Полная мобилизация Франции, чтобы разблокировать переговоры по Донбассу в рамках "нормандского формата" и "минского процесса". Мир должен вернуться в Украину".

Посол Канады Лариса Галадзазаявила, что ее страна поддерживает перемирие на Донбассе и украинских военных, которые соблюдают Минские договоренности.

"Чтобы не отвечать на провокации, нужна дисциплина. Украинские солдаты, с которыми я разговаривала, сказали, что знают, что реагирование равно эскалации, что означает больше потерь. Но сдерживаться все равно нелегко… Конечно, не идеальное прекращение огня. Но статистика говорит нам, что это предотвратило гибель многих людей".

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Посол Великобритании Мелинда Симонс: "Большой честью было посетить восток вместе с коллегами послами, чтобы послушать рассказы украинских военных об их ежедневном опыте режима прекращения огня и случаях его нарушения".

Посол Швеции Тобиас Тиберготметил заявления украинской власти о нынешних вызовах режима прекращения огня на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 февраля президент Владимир Зеленский приехал на передовую к морпехам. Он пообщался с военными, ознакомился с ситуаций на фронте.

Видео: Сегодня

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