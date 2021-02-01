Образа на Трампа, питання до Байдена і китайська загроза: головні заяви Зеленського в інтерв'ю Axios

Президент сподівається на перезавантаження відносин Києва і Вашингтона і вступ України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському виданню Axios, трансляцію якого вів HBO. Під час 15-хвилинної розмови Володимир Зеленський розповів про свої стосунки з Дональдом Трампом, порядку для переговорів з Джо Байденом, китайську загрозу і проблеми з вакцинацією.

Перша розмова з Трампом і тиск на Україну

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За словами Зеленського, він був неприємно здивований публікаціями про те, що Трамп під час їх першої розмови влітку 2019 року тиснув на нього.

"Може, ми менше Сполучених Штатів, але ми незалежна Україна", – сказав він.

На його думку, джерело цих публікацій знаходиться не в Україні.

"Це була перша серйозна розмова між двома президентами, між стратегічними партнерами, і ніхто з нас не має права публікувати такі речі", – сказав Зеленський.

Штурм Капітолію – удар по демократії в США

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Зеленський заявив, що був "шокований" натовпом прихильників Трампа, який штурмував Капітолій. Він ніколи не припускав, що таке може статися в Америці.

"Після чогось подібного, я вважаю, світу буде дуже важко розглядати Сполучені Штати як символ демократії", – зазначив Зеленський.

Відносини з Баденом, НАТО і російська агресія

Зеленський сподівається на перезавантаження відносин між Україною і США після приходу в Білий дім адміністрації Байдена.

Він розраховує, що США допоможуть Україні в протистоянні російської агресії і вступі в Альянс.

"У мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?", – сказав Зеленський.

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Зеленський нагадав, що зараз Україна захищає Європу, а в майбутньому від російської агресії може постраждати будь-яка інша країна.

Китай – не загроза, але "Мотор Січ" не продамо

Зеленський не вважає Китай серйозною загрозою, але визнає, що між Пекіном і Вашингтоном йде свого роду холодна війна.

У той же час він підкреслив, що не дасть Китаю або комусь іншому купити контрольний пакет акцій підприємства "Мотор Січ".

"Не за мене. Я тут не на все життя, але при моєму президентстві точно ні", – заявив Зеленський про продаж підприємства.

Вакцину від коронавируса доводиться просити "з простягнутою рукою"

Зеленський визнав, що Україна знаходиться в кінці списку країнна отримання вакцини від коронавірусу.

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"Дуже неприємно розуміти, що ти стоїш з простягнутою рукою", – описав він ситуацію.

Він також зазначив: "Той факт, що Україна не є рівноправним членом Європейського Союзу або світу, підтверджений умовами вакцинації".

Нагадаємо, в кінці грудня 2020 року Володимир Зеленський дав інтерв'ю The New York Times.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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