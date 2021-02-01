Русский
$ 28,13
34,16
  1. Політика

"Стоїш з простягнутою рукою": Зеленський про ситуацію з поставками вакцин в Україну

1 лютого, 07:29

Денис Беспалов Денис Беспалов

Ситуація з вакцинацією показала, наскільки Україна далека від ЄС

Україна не знаходиться в пріоритетному списку країн на першочергове отримання вакцини від коронавірусу. Сьогодні Києву доводиться просити допомоги у західних партнерів у цьому питанні.

Реклама

Про це в інтерв'ю виданню Axios, яке вийшло на HBO, розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, близькі партнери України з ЄС обіцяють допомогти і надати зі своїх фондів частину вакцин.

Читайте також: У травні почнеться масова вакцинація українців від коронавірусу – Ляшко

В тренді
Скасування нового українського правопису: з'явилася реакція Кабміну

"Але це дуже неприємно розуміти, що ти стоїш з простягнутою рукою", – сказав Зеленський.

Реклама

Він також зазначив: "Той факт, що Україна не є рівноправним членом Європейського Союзу або світу, підтверджений умовами вакцинації".

Раніше повідомлялося, що Україна в рамках COVAX в лютому отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вакцинація вакцина Володимир Зеленський коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ми дали можливість людям впливати на владу – Зеленський про закон про референдум
Ми дали можливість людям впливати на владу – Зеленський про закон про референдумПолітика
Зеленський про публікації про його розмову з Трампом:
Зеленський про публікації про його розмову з Трампом: "Я дуже образився"Політика
"Стоїш з простягнутою рукою": Зеленський про ситуацію з поставками вакцин в УкраїнуПолітика
Зеленський не вважає Китай серйозною загрозою
Зеленський не вважає Китай серйозною загрозоюПолітика
Зеленський розповів, що відчував під час штурму Капітолію у США
Зеленський розповів, що відчував під час штурму Капітолію у СШАПолітика
У лютому відбудеться форум
У лютому відбудеться форум "Україна 30": Зеленський закликав українців взяти участьПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти