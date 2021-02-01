"Стоїш з простягнутою рукою": Зеленський про ситуацію з поставками вакцин в Україну

Україна не знаходиться в пріоритетному списку країн на першочергове отримання вакцини від коронавірусу. Сьогодні Києву доводиться просити допомоги у західних партнерів у цьому питанні.
Про це в інтерв'ю виданню Axios, яке вийшло на HBO, розповів президент України Володимир Зеленський.
За його словами, близькі партнери України з ЄС обіцяють допомогти і надати зі своїх фондів частину вакцин.
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"Але це дуже неприємно розуміти, що ти стоїш з простягнутою рукою", – сказав Зеленський.
Він також зазначив: "Той факт, що Україна не є рівноправним членом Європейського Союзу або світу, підтверджений умовами вакцинації".
Раніше повідомлялося, що Україна в рамках COVAX в лютому отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer.
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