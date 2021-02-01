Путіну не страшні санкції? Зеленський озвучив реальну ситуацію

Санкції проти Росії дійсно дають результат, кремлівська верхівка страждає від них, але цього недостатньо для остаточного припинення війни.
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американській програмі Axios, яка виходить на платформі HBO, передає ОПУ.
На зауваження журналіста про те, що Путін хвалився, що нібито йому не страшні санкції, він відповів: "Я вважаю, що багато санкцій спрацювали".
"Наприклад, проти "Північного потоку" дійсно спрацювало. А це все ж таки енергетична безпека для Європи, питання не тільки в Україні, але це спрацювало. При всій повазі до наших європейських друзів, але вирішальну роль, і це правда, тут зіграли США. Тому санкції – вони працюють", – сказав президент.
При цьому він не вважає, що Україну від Росії захищають тільки санкції, нагадавши, що наша країна без будь-якої допомоги змогла протистояти агресору.
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"На момент початку війни ми були без санкцій, без НАТО, мало готові, у нас була ще не модернізована армія, ніякої допомоги тоді не було, коли почалася війна. Але ми змогли не пустити ворога далі. Тому казати, що Україна без НАТО нічого не зможе – це не є правдою", – підкреслив Зеленський.
Також глава держави говорить, що санкції – це добре, але їх недостатньо для остаточного припинення війни і звільнення територій. За його словами, санкції заморожують конфлікт, зупиняють ескалацію, але проблему в цілому не вирішують.
"Я хочу, щоб мій народ і моя країна була об’єднана, щоб вона росла й розвивалася, я хочу, хочу повернути людей і території. І тут замало санкцій", – резюмував президент України.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський розповідав, як змусити Путіна забратися з України.
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