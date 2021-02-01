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Путіну не страшні санкції? Зеленський озвучив реальну ситуацію

1 лютого, 11:39

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Санкції – це добре, але цього недостатньо для закінчення війни, вважає глава держави

Санкції проти Росії дійсно дають результат, кремлівська верхівка страждає від них, але цього недостатньо для остаточного припинення війни.

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Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американській програмі Axios, яка виходить на платформі HBO, передає ОПУ.

На зауваження журналіста про те, що Путін хвалився, що нібито йому не страшні санкції, він відповів: "Я вважаю, що багато санкцій спрацювали".

"Наприклад, проти "Північного потоку" дійсно спрацювало. А це все ж таки енергетична безпека для Європи, питання не тільки в Україні, але це спрацювало. При всій повазі до наших європейських друзів, але вирішальну роль, і це правда, тут зіграли США. Тому санкції – вони працюють", – сказав президент.

При цьому він не вважає, що Україну від Росії захищають тільки санкції, нагадавши, що наша країна без будь-якої допомоги змогла протистояти агресору.

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"На момент початку війни ми були без санкцій, без НАТО, мало готові, у нас була ще не модернізована армія, ніякої допомоги тоді не було, коли почалася війна. Але ми змогли не пустити ворога далі. Тому казати, що Україна без НАТО нічого не зможе – це не є правдою", – підкреслив Зеленський.

Також глава держави говорить, що санкції – це добре, але їх недостатньо для остаточного припинення війни і звільнення територій. За його словами, санкції заморожують конфлікт, зупиняють ескалацію, але проблему в цілому не вирішують.

"Я хочу, щоб мій народ і моя країна була об’єднана, щоб вона росла й розвивалася, я хочу, хочу повернути людей і території. І тут замало санкцій", – резюмував президент України.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський розповідав, як змусити Путіна забратися з України.

Відео: Сьогодні
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Росія санкції Володимир Зеленський Володимир Путін

Джерело: Сьогодні

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