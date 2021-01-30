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  1. Політика

Зеленський дав інтерв'ю американському виданню: де і коли дивитися

30 січня, 00:52

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Мирослава Гонгадзе розповіла, що з президентом спілкуватиметься відомий журналіст

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю всесвітньо відомому американському виданню Axios, яке покажуть в ефірі телеканалу HBO.

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Як йдеться на сторінці видання в Twitter, інтерв'ю із Зеленським покажуть 31 січня в 18:00 за північноамериканським східним часом (01:00 за Києвом).

На уривку відео, яке опублікувало видання, журналіст запитав: "Я бачу, що ви гнівайтесь на президента Трампа. Може, трохи? На що Зеленський відповів, що зовсім трохи.

Як повідомила глава української служби "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе, спілкуватися із Зеленським буде журналіст Джонатан Свон, який брав інтерв'ю у екс-президента США Дональда Трампа.

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"Я сподіваюся, що Джонатан Свон використовує всю свою тактику, і ми побачимо щось настільки ж вражаюче, як його інтерв'ю з Трампом", – написала Гонгадзе в Twitter.

До речі, глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, коли глава держави Володимир Зеленський вирішить, чи йтиме на другий президентський строк.

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