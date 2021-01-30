Зеленський дав інтерв'ю американському виданню: де і коли дивитися

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю всесвітньо відомому американському виданню Axios, яке покажуть в ефірі телеканалу HBO.

Реклама

Як йдеться на сторінці видання в Twitter, інтерв'ю із Зеленським покажуть 31 січня в 18:00 за північноамериканським східним часом (01:00 за Києвом).

На уривку відео, яке опублікувало видання, журналіст запитав: "Я бачу, що ви гнівайтесь на президента Трампа. Може, трохи? На що Зеленський відповів, що зовсім трохи.

. @jonathanvswan : I can see youre angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?

Ukrainian President @ZelenskyyUa : A little bit. #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET / PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H - Axios (@axios) January 29, 2 021

Як повідомила глава української служби "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе, спілкуватися із Зеленським буде журналіст Джонатан Свон, який брав інтерв'ю у екс-президента США Дональда Трампа.

Реклама

"Я сподіваюся, що Джонатан Свон використовує всю свою тактику, і ми побачимо щось настільки ж вражаюче, як його інтерв'ю з Трампом", – написала Гонгадзе в Twitter.

До речі, глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, коли глава держави Володимир Зеленський вирішить, чи йтиме на другий президентський строк.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама