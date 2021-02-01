Обида на Трампа, вопрос к Байдену и китайская угроза: главные заявления Зеленского в интервью Axios

Президент надеется на перезагрузку отношений Киева и Вашингтона и вступление Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию Axios, трансляцию которого вел HBO. Во время 15-минутного разговора Владимир Зеленский рассказал о своих отношениях с Дональдом Трампом, повестке для переговоров с Джо Байденом, китайской угрозе и проблемах с вакцинацией.

Первый разговор с Трампом и давление на Украину

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По словам Зеленского, он был неприятно удивлен публикациями о том, что Трамп во время их первого разговора летом 2019 года давил на него.

"Может, мы меньше Соединенных Штатов, но мы независимая Украина", – сказал он.

По его мнению, источник этих публикаций находится не в Украине.

"Это был первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами, и никто из нас не имеет права публиковать такие вещи", – сказал Зеленский.

Штурм Капитолия – удар по демократии в США

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Зеленский заявил, что был "шокирован" толпой сторонников Трампа, которая штурмовала Капитолий. Он никогда не предполагал, что такое может произойти в Америке.

"После чего-то подобного, я считаю, миру будет очень трудно рассматривать Соединенные Штаты как символ демократии", - отметил Зеленский.

Отношения с Баденом, НАТО и российская агрессия

Зеленский надеется на перезагрузку отношений между Украиной и США после прихода в Белый дом администрации Байдена.

Он рассчитывает, что США помогут Украине в противостоянии российской агрессии и вступлении в Альянс.

"У меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?", – сказал Зеленский.

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Зеленский напомнил, что сейчас Украина защищает Европу, а в будущем от российской агрессии может пострадать любая другая страна.

Китай – не угроза, но "Мотор Сич" не продадим

Зеленский не считает Китай серьезной угрозой, но признает, что между Пекином и Вашингтоном идет своего рода холодная война.

В то же время он подчеркнул, что не даст Китаю или кому-то другому купить контрольный пакет акций предприятия "Мотор Сич".

"Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет", – заявил Зеленский о продаже предприятия.

Вакцину от коронавируса приходится просить "с протянутой рукой"

Зеленский признал, что Украина находится в конце списка стран на получение вакцины от коронавируса.

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"Очень неприятно понимать, что ты стоишь с протянутой рукой", – описал он ситуацию.

Он также отметил: "Тот факт, что Украина не является равноправным членом Европейского Союза или мира, подтвержден условиями вакцинации".

Зеленский о вакцине. Источник: twitter.com/axios

Напомним, в конце декабря 2020 года Владимир Зеленский дал интервью The New York Times.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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