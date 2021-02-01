Зеленський про публікації про його розмову з Трампом: "Я дуже образився"

Президент сподівається на перезавантаження відносин з США за Байдена

Президент України Володимир Зеленський був неприємно здивований публікаціями про його першу розмову з главою США Дональдом Трампом в 2019 році, в яких говорилося, що американський лідер тиснув на українського колегу.

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Про це він заявив у інтерв'ю виданню Axios, яке вийшло на HBO.

"Я читав, що Трамп тиснув. Тиск? Що ж, я дуже образився, почувши це... Можливо, ми меншы Сполучених Штатів, але ми незалежна Україна", – сказав український президент.

За його словами, не має значення, про що говорили два лідери держав, оскільки "такі речі не можна публікувати".

"Це була перша серйозна розмова між двома президентами, між стратегічними партнерами, і ніхто з нас не має права публікувати такі речі", – вважає Зеленський.

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Він також підкреслив, що, на його думку, джерело цих публікацій не в Україні.

На питання журналіста, чи злиться він на президента Трампа, Зеленський погодився, що "трохи" злився.

Водночас президент України сподівається на перезавантаження відносини США і України за нової адміністрації і з президентом Байденом.

Нагадаємо, після телефонної розмови президента України з Дональдом Трампом в 2019 році американські ЗМІ повідомили, що президент США намагався натиснути на Зеленського для поновлення розслідування щодо сина екс-віце-президента США Джо Байдена, щоб очорнити його батька. Згодом ці публікації привели до першої спроби оголосити імпічмент Трампу.

Перед президентськими виборами Трамп заявляв, що розслідування діяльності української газової компанії Burisma, до правління якої в 2014 році увійшов син колишнього віце-президента США Джозефа Байдена, стане однією з важливих тем передвиборної гонки в Сполучених Штатах.

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