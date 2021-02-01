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Захоплення Криму Росією: Зеленський розповів, як вчинив би в 2014-му

1 лютого, 12:23

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави натякнув, що не віддав би півострів окупантам без бою

Президент Володимир Зеленський заявив, що якби був президентом України в 2014 році, то не допустив би захоплення Росією Криму і не пустив би туди "зелених чоловічків". Про це глава держави розповів в інтерв'ю американській програмі Axios, яка виходить на платформі HBO, передає ОПУ.

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Він розповів, що на першій "нормандській зустрічі" його здивувала відсутність питання Криму в порядку денному.

"Всі партнери сказали, що Крим не є аджендою (питанням для обговорення у "нормандському форматі". – Ред.). І це була домовленість ще з колишнім президентом (Петром Порошенком. – Ред.)", – зазначив Зеленський.

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Він відразу дав усім зрозуміти, що не має наміру ставити хрест на питанні звільнення Криму, незважаючи на відсутність цієї теми в переговорах. Для цього потрібний окремий переговорний майданчик.

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"І, вибачте, якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди "зелених чоловічків" не пустили. А якби не пустили туди "зелених чоловічків", то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України", – заявив Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Зеленський нарікав на те, що питання Криму немає ні в одній домовленості. За його словами, Україна не може обмежитися деокупацією Донбасу.

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Крим Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

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