Зеленський пояснив, як змусити Путіна забратися з України

Глава держави не став розкривати основні секрети, як впоратися з Путіним, але дещо розповів

Президент Володимир Зеленський давно чекає від російського колеги Володимира Путінакроків до врегулювання конфлікту. Але він впевнений, що приборкати господаря Кремля можна тільки спільними зусиллями – тиском міжнародної спільноти.

Реклама

Про це глава держави розповів в інтерв'ю американській програмі Axios, яка виходить на платформі HBO, передає ОПУ.

На питання журналіста, що потрібно зробити для досягнення миру і як працювати в цьому напрямку з Путіним, він відповів: "Боюся, що не можу розповісти це телеглядачам, інакше воно потім не спрацює. Тому що всі будуть дивитися вашу програму, навіть він буде дивитися. Я в цьому впевнений".

Читайте також: Путін розповів, чи зможе домовитися із Зеленським

Він нагадав, що не так просто знайти вихід із військового конфлікту, але при цьому є певні кроки, як змусити Росію піти з України.

Реклама

"Перше – це об’єднання. Я не просто так кажу про Євросоюз і про НАТО. Питання ж не в юридичному оформленні: ти в одному союзі чи в іншому, ти в НАТО чи ти не в НАТО. Ні. Це об’єднання людей, які починають всім світом тиснути на ту людину чи політику тих людей, які не поважають світовий закон, світовий порядок, міжнародні кордони", – сказав Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський розповідав, коли подзвонить Путіну. Український лідер готовий спілкуватися з президентом РФ і особисто і впевнений, що той йому не відмовить.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама