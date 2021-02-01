Русский
$ 28,13
34,16
  1. Політика

Зеленський пояснив, як змусити Путіна забратися з України

1 лютого, 11:03

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави не став розкривати основні секрети, як впоратися з Путіним, але дещо розповів

Президент Володимир Зеленський давно чекає від російського колеги Володимира Путінакроків до врегулювання конфлікту. Але він впевнений, що приборкати господаря Кремля можна тільки спільними зусиллями – тиском міжнародної спільноти.

Реклама

Про це глава держави розповів в інтерв'ю американській програмі Axios, яка виходить на платформі HBO, передає ОПУ.

На питання журналіста, що потрібно зробити для досягнення миру і як працювати в цьому напрямку з Путіним, він відповів: "Боюся, що не можу розповісти це телеглядачам, інакше воно потім не спрацює. Тому що всі будуть дивитися вашу програму, навіть він буде дивитися. Я в цьому впевнений".

Читайте також: Путін розповів, чи зможе домовитися із Зеленським

В тренді
Скасування нового українського правопису: з'явилася реакція Кабміну

Він нагадав, що не так просто знайти вихід із військового конфлікту, але при цьому є певні кроки, як змусити Росію піти з України.

Реклама

"Перше – це об’єднання. Я не просто так кажу про Євросоюз і про НАТО. Питання ж не в юридичному оформленні: ти в одному союзі чи в іншому, ти в НАТО чи ти не в НАТО. Ні. Це об’єднання людей, які починають всім світом тиснути на ту людину чи політику тих людей, які не поважають світовий закон, світовий порядок, міжнародні кордони", – сказав Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський розповідав, коли подзвонить Путіну. Український лідер готовий спілкуватися з президентом РФ і особисто і впевнений, що той йому не відмовить.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Володимир Зеленський Володимир Путін

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Стоїш з простягнутою рукою": Зеленський про ситуацію з поставками вакцин в УкраїнуПолітика
Зеленський про публікації про його розмову з Трампом:
Зеленський про публікації про його розмову з Трампом: "Я дуже образився"Політика
Зеленський пояснив, як змусити Путіна забратися з України
Зеленський пояснив, як змусити Путіна забратися з УкраїниПолітика
Образа на Трампа, запитання до Байдена і китайська загроза: головні заяви Зеленського в інтерв'ю Axios
Образа на Трампа, запитання до Байдена і китайська загроза: головні заяви Зеленського в інтерв'ю AxiosПолітика
Зеленський: У мене до Байдена одне питання – чому ми ще не в НАТО?
Зеленський: У мене до Байдена одне питання – чому ми ще не в НАТО?Політика
Зеленський не вважає Китай серйозною загрозою
Зеленський не вважає Китай серйозною загрозоюПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти